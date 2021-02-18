Avrupa Birliği’nden otomobillere hız kesme sistemi

Sistem; aynalar, çeşitli sensörler, navigasyon sistemi ve araçtaki kameralar ile yoldaki hız limitlerini gösterecek ve sürücü bunu aşarsa uyaracak.

SOLLAMAYI DURDURACAK

Ayrıca bir tehlike varsa ya da hız sınırı aşılıyorsa, sollamak isteyen sürücü, gaza bastığında bu komutu yerine getirmeyecek. Hız sınırı aşıldığında ise sürücüyü uyaracak. Uyulmazsa, bu kaydedilecek ya da gaz kesilecek. Bu ikinci durum henüz net değil ama sistemin sürücüyü uyarması kesin.

ALMANYA: UYARSA YETER!

Kazaların büyük çoğunluğunun hız kaynaklı olduğunu belirten AB yetkililerinin bu kararına en çok Almanya, Fransa ve İtalya karşı çıkıyor. Otomobil üreticilerinin baskısıyla bu ülkeler, sadece “uyarı ile yetinilmesini” savunuyor. AB'nin diğer bazı üyeleri ise, uyarının yetmeyeceğini, bir dönemler hayata geçirilen emniyet kemeri gibi sistemin zorunlu olmasını hız sınırlarına otomatik olarak uyulması için devreye girmesini savunuyor. Hangi şekilde olursa olsun, 2024'ten itibaren artık hayatımıza bir de ISA girecek.