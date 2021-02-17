Avrupa otomobil pazarı yeni yıla kötü başladı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) verilerine göre Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nde (EFTA) yeni otomobil satışları Ocak’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.7 düşerek 842,835’e geriledi.

Avrupa’nın beş büyük pazarında da satışlar düştü. İspanya’da otomobil satışları yüzde 51.5 ile en büyük düşüşü kaydetti. Almanya, İngiltere ve İtalya’da otomobil satışları sırasıyla satışlar yüzde 31.1, yüzde 39.5 ve yüzde 14 düştü. Fransa’da ise otomobil satışları yüzde 5.8 geriledi.

İsveç otomobil satışlarının yükseldiği tek AB ülkesi oldu. İsveç’te otomobil satışları Ocak’ta yüzde 22.5 arttı.

Volkswagen Group ve Stelllantis(FCA ve PSA’nın birleşmesinden doğan yeni şirket)’in satışları Ocak’ta sırasıyla yüzde 28.1 ve yüzde 27.4 düşerken, Renault’nun satışları yüzde 22.9 düştü.

BMW satışları Ocak’ta yüzde 16.8 azalırken, rakibi Daimler’in satışları yüzde 17.9 düştü. (REUTERS)