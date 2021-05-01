Avrupa satışlarında lider oldular

Stellantis, 2021 yılının ilk çeyreğinde elde ettiği yüzde 23,6 oranındaki pazar payıyla, otomobil üreticileri arasında ilk sırada yer aldı. Bu dönemde Avrupa genel pazarında yüzde 3,8'lik bir oranla orta derece büyüme kaydedildi. Bu büyüme içerisinde Stellantis, Avrupa’nın toplam 3.619.749 araçlık pazarına kaydettiği 854.151 araç ile bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,8 artış gerçekleştirdi. Stellantis’in markalar arasındaki performansı da genel anlamda olumlu olarak değerlendirildi. Stellantis, 2021 yılının ilk çeyreğinde tescil edilen 184.000’i aşkın araçla yüzde 34,3’lük pay sahibi olarak Avrupa hafif ticari araç pazarının da lideri konumunda yer aldı.

Peugeot 208 lider oldu! Stellantis çatısı altındaki marka ve modellere bakıldığında; 2021 yılının ilk çeyreğinde Peugeot 208, “Avrupa’nın En İyi 10 Aracı” sıralamasının lideri oldu. Listede ayrıca Stellantis’e ait Citroen C3 ve Peugeot 2008 de yerini aldı. Şehir araçları (A) segmentinde ise Fiat Panda ve Yeni 500, %38’in üzerindeki oranlarıyla liderliğini korudu. Avrupa pazarının elektrikli araçlara daha fazla yönelmesiyle birlikte, Peugeot 208 ve Yeni Fiat 500, segmentlerinde ilk 3 elektrikli araç arasında yer aldı.

Avusturya’da +%22,1, Fransa’da +%17,6, Almanya’da +%4,3 ve İtalya’da +%27,2 olmak üzere neredeyse Avrupa’nın tüm büyük ülkelerinde pazar büyüme gösteriyor. Stellantis pazar payları olarak; Belçika’da %25,2, Fransa’da %37,7, Yunanistan’da %28,8, Macaristan’da %16,9, Litvanya’da %40,7, İtalya’da %41,3, Portekiz’de %34,3 ve İspanya’da %28,9 oranlarıyla pazar lideri olmayı sürdürüyor.

Stellantis Genişletilmiş Avrupa Operasyon Direktörü Maxime Picat; “Stellantis’in kuruluşundan yalnızca üç ay sonra, yılın birinci çeyreğinde bir numaralı Avrupalı üretici konumuna gelerek, muhteşem bir sonuç elde etmesini sağlayan temel faktörler; ilk olarak Stellantis bünyesinde çalışan herkesin ortaya koyduğu olağanüstü ekip çalışması ve fedakarlık. Ardından da müşterilerinin beklentilerini karşılayacak eksiksiz bir ürün yelpazesi sunan muhteşem marka portföyüdür.” şeklinde konuştu.