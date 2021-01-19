Avrupa’da daralma yüzde 24.3 oldu

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarında 2020 Aralık ayında yüzde 3,7 daralma yaşandı. Otomobil pazarı 2020 Aralık ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı ve toplam 1.214.581 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı 1.261.550 adetti.

2020 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE AZALMA YÜZDE 24.3

Otomobil pazarı 2020 Ocak-Aralık döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 24,3 azaldı ve toplam 11.961.182 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 15.805.658 adetti.

2020 yılı sonunda Türkiye, geçen yıla göre yüzde 57,5 artış ve 610.109 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla 49,5 ile Hırvatistan, yüzde 47,6 ile Slovenya, yüzde 40,3 ile Bulgaristan'da görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 168,3 ile İrlanda, yüzde 82,8 ile Norveç ve yüzde 46,8 ile Danimarka oldu.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 yılında, geçen yıla göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 42,8 ile Hırvatistan, yüzde 36,8 ile Bulgaristan, yüzde 35 ile Portekiz'de görüldü. 2020 yılında tüm Avrupa otomobil pazarlarında daralma görüldü