Avrupa’da elektrikli otomobilin lideri oldu

Renault Grubu'nun 2020 yılı satışları, COVID-19 sürecinde yüzde 14,2 daralan pazara paralel olarak bir önceki yıla göre yüzde 21,3 oranında düşüş kaydederek 2 milyon 949 bin 849 adet olarak gerçekleşti.

Son 5 yıldır en çok konuşulan konulardan biri olan elektrikli otomobil modellerinde satışlar, model çeşitleri ve teknolojiler hergün değişerek devam ediyor. Fransız marka da bu konuda emin adımlar atan üreticilerden biri.

ELEKTRİKLİDE AVRUPA’NIN LİDERİ OLDU

elektrikli araç pazarında Renault markası, 2019 yılına göre satışlarını yüzde 101,4 artırarak 115 bin 888 adede ulaştı. Marka Avrupa elektrikli araç pazarındaki liderliğini pekiştirirken, ZOE de yüzde 114 artışla 100 bin 657 satışla en çok satan elektrikli araç oldu. Elektrikli hafif ticari segmentinde ise Kangoo Z.E. en çok satan elektrikli olurken, grup 2021'de elektrikli Twingo ve Dacia Spring ile bu alandaki ürün gamını genişletecek.

Renault Grubu CEO'su Luca de Meo: “Renault performansını artırmayı hedefliyor. Şu anda satış hacimlerinden ziyade karlılığa odaklanıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda araç başına net kâr marjımız daha yüksek. 2020'nin ikinci yarısında özellikle Renault markasının en karlı satış kanallarında ilerleme kaydetmesi ve elektrikli araç segmentindeki liderliğini güçlendirmesi ilk sonuçları almaya başladığımızı gösteriyor.