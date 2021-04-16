Avrupa’da otomobil satışlarında yüzde 87 artış

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) verilerine göre Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nde (EFTA) Mart ayında 1,062,446 adet yeni otomobil satıldı. 2020 yılının aynı döneminde ise bu rakam 567 bin 253 adet idi. Bunun sebebi ise sokağa çıkma kısıtlamaları ve corona virüsü önlemleriydi.

Yılın ilk çeyreğine göre Avrupa’daki otomobil talebi yüzde 3.2 artış göstererek 2.6 milyon adetlere ulaştı. Bu artış yılın ilk iki ayında gerçekleşen yüzde -24 ve yüzde -19.3 küçülmelere rağmen gerçekleşti.

Yılın ilk üç ayında Avrupa’daki birçok ülkede eksi trend izlenirken Fransa ve İtalya’da artışlar sırasıyla yüzde 28. ve yüzde 21.1 seviyelerinde gerçekleşti. Otomobil satışları mart ayında İspanya’da yüzde 128, Fransa’da yüzde 192, Almanya’da yüzde 36, İtalya’da yüzde 497 yükseldi.

Volkswagen Group satışları Mart ayında yüzde 46 yükselirken, Stellantis’in satışları yüzde 140 arttı. BMW satışları ise Mart ayında yüzde 46 artarken, rakibi Daimler’in satışları da yüzde 11 arttı.