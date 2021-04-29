Bahar geldi polen filtrelerine dikkat

Modern otomobillerin hepsinde görev yapan bu polen filtreleri, polenlerin, tozların, partiküllerin, ağaç yapraklarının, böcek tortularının yaşam alanına girmesini engelliyor. Uzmanlar bu noktada filtrelerin değişimiyle alakalı filtreler, zaman içerisinde havalandırma sisteminde ve kabinde birçok mantar, küf, bakteri ve virüsün üremesine sebep olarak önemli hastalıklara davetiye çıkarıyor, diyor.

Ömrünü tamamlayan filtre, astım, alerjik rinit ve virüs ve bakterilerin sebep olduğu birçok enfeksiyona davetiye çıkarıyor. İç mekanda kötü bir koku yayan eskimiş polen filtreleri, camların buğulanmasına neden olarak sürüş güvenliğini de tehdit ediyor.

Sürücülerin kısıtlamalar yüzünden araçlarını uzun zamandır ihmal ettiğini dile getiren Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem ise konuyla ilgili olarak “Üreticilerin hemen hepsi, polen filtrelerinin yılda bir kez değişimini öneriyor. Ancak şehir içinde sık yolculuk yapıyorsanız 6 ayda bir polen filtresinin değişimini şiddetle tavsiye ediyoruz. Maliyeti oldukça uygun olan bu filtrelerin, virüslerin iç mekana girişini engellediğine dair henüz bilimsel bir araştırma yok. Fakat uzun süre aynı filtrenin kullanılması, birçok zararlı organizmanın konaklanmasına imkan tanıyarak hastalıklara sebep oluyor. Üreticilerin önerdiği mikro filtreler karbon alaşımıyla çok daha iyi koruma sağlıyor. Kısa süre içinde premium segmentteki birçok otomobilde Domuz Gribi, Covid-19 gibi hastalıklara sebep olan virüsleri etkisizleştirecek yeni kabin filtreleriyle tanışacağız.” dedi.