Beyaz Saray’dan elektrikli araçlar için müttefiklere çağrı

Beyaz Saray, ABD’nin elektrikli araç bataryalarına gereken madenleri temin etmek için müttefikleriyle beraber çalışmak zorunda olduğunu, çevresel ve diğer sorunları göz önüne alarak elektrikli araçlarda kullanılan bataryaların ülke içinde geri dönüşüme alınması gerektiğini açıkladı.

Beyaz Saray’ın bu yeni stratejisi ilk olarak geçen ay Reuters tarafından yayımlanan bir haberde yer almıştı.

Plan elektrikli araçlarda kullanılan metal ve diğer madenler için uluslararası yatırımların artırılmasını ve yatırımlar için ABD’nin düşük ve orta gelirli ülkeler için kurduğu kalkınma bankası Development Finance Corporation’dan kaynak sağlanmasını öngörüyor. Plan ayrıca elektrikli araç bataryalarının geri dönüşümü için yürütülecek çalışmaları kapsıyor.

Beyaz Saray, plan kapsamında araç bataryalarında kullanılan madenlerin ve diğer teknolojilerin ülke içinde nerede üretilebileceği ve işlenebileceğini tespit etmek için çalışma grubu kuracak.

Biden yönetimi elektrikli araçların hızla yaygınlaşmasını hedefliyor olsa da bakır, lityum ve diğer hammaddelerin tedariki bu hedefler önündeki başlıca engellerden birini teşkil ediyor. ABD içinde maden kurulması düzenlemeler nedeniyle kolay olmadığı gibi seçmen çevreye etkileri nedeniyle bu maden projelerine karşı çıkıyor.

Beyaz Saray, elektrikli araçlar için dünyanın en büyük maden işleyicisinin Çin olduğunu kabul ederek Çin’e bağımlılığı azaltmaya çalışmak için çabaları artıracaklarını açıkladı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Gerekli maden ve materyallerin güvenilebilir ve sürdürülebilir tedariğini sağlamak adına ABD kabul edilemez iş ve çevresel standartların olduğu kaynaklardan ve hasım ülkelerden uzaklaşıp ortakları ve müttefikleriye beraber çalışarak tedarik zincirini genişletmeli” ifadeleri yer aldı.