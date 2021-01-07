Bir efsaneyi daha legolaştırdılar

Modelin özgün özellikleri arasında, ön ve arka süspansiyon, aerodinamik kıvrımlar, hareketli pistonlara sahip bir V8 motor ve ikonik “Şahlanan At” amblemi ile süslenmiş bir direksiyon bulunuyor. Efsanevi tasarım; orijinal yarış numarası, sponsor çıkartmaları ve benzersiz üç renkli boyaması ile mükemmel bir görünüm kazanıyor.

LEGO hayranları ve motor yarışlarına ilgi duyanlar için tasarlanan, 48 cm uzunluğundaki model, 1.677 LEGO Technic yapım parçasından üretildi. Ferrari iş birliği ile tasarlanan ilk LEGO Technic modeli olan LEGO Technic Ferrari 488 GTE AF Corse #51, iki marka arasında 15 yıldan fazla süredir devam eden ortaklığın son ürünü olarak öne çıkıyor.