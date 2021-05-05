Birleşik Krallık’ta otomobil satışlarında yüzde 3200’lük artış

Motor Üreticileri Tüccarlar Derneği (Society of Motor Manufacturers and Traders – SMMT) tarafından açıklanan son veriler Birleşik Krallık otomotiv pazarında normale dönüşü simgeliyor.

Müşterilerin, ilk kilitlenmeden bir yıl sonra, yakın zamanda yeniden açılan bayilere akın etmesiyle Nisan ayında, yeni araba tescilleri bir önceki yıla göre eşi görülmemiş bir şekilde yüzde 3176,6 arttı.

Araç bayileri Nisan 2020 tarihinden itibaren neredeyse global olarak kapandı. Bu durumda yüzde 97’lik bir araç satışı gerilemesine yol açtı. O dönemde Birleşik Krallık’ta sadece 4321 adet otomobil satışı gerçekleşmişti. Bayiler, 2021’in ilk çeyreğinin büyük bölümünde bir kez daha kapandı. Ancak zorunlu olmayan perakende satışların 12 Nisan’dan itibaren yeniden açılmasına izin verildiğinden, ay sonuna kadar 141 bin 583 otomobil tescil edildi.

SMMT bu artışın bir önceki yıl yaşanan düşük satışlardan kaynaklı yüksek gözüktüğünü açıkladı. Bu durumu da ayrıca son 10 yıllık nisan ortalamasına göre değerlendirdi ve satışa adetlerinde yüzde 12.9’luk gerileme olduğunu belirtti.

Kuruluş, artışın bir sonucu olarak 2021 için tahminini revize etti ve yıllık yüzde 13,9 artışla 2021 sonuna kadar 1,86 milyon kayıt rekoru kırmayı bekliyor.

Geçen yılın aynı döneminde perakende satışları olarak sadece 871 araç satışı gerçekleştiren bayiler bu yıl Nisan 2021’de 61 bin 935 adet araç satışı gerçekleştirdi. Filo satışları ise nisan 2020’de 3091 adet iken bu yıl 77 bin 241 adede yükseldi.

Yılbaşından bugüne kadar ve genel rakamlar üzerinde daha küçük bir etkiye sahip olan ticari satışlar da dahil olmak üzere, Birleşik Krallık, geçen yılın Mayıs ayı başında 487.878’e kıyasla 2021’de 567.108 kayıt kaydetti.

2020 ve 2021 arasındaki olağandışı zıtlık göz önüne alındığında, hibrit olmayan dizel otomobillerin bile – giderek daha az popüler hale gelmesiyle – talepte yüzde 1000’den fazla anormal bir artış kaydederken, tüm otomobil segmentlerinde kayıtlarda önemli bir artış olduğu bildirildi.

Yıllık bazda en büyük artışlar, hafif hibrit (MHEV) dizel otomobillerde yüzde 12.300 artış, MHEV benzinli otomobillerde yüzde 17.000 ve full hibrit araçlarda yıllık yüzde 24.000 artışla elektrikli güç aktarma organlarında görüldü. Elektrikli otomobiller (EV’ler) yıldan yıla yüzde 556 daha hafif bir artış kaydetti, ancak SMMT rakamları, pazar paylarının yılbaşından bugüne yüzde 3,2 artarak yüzde 7,2 olduğunu gösteriyor.

SMMT alışılmadık bir şekilde, plug-in hibritlerin (PHEV’ler) Nisan ayında EV’lerden daha popüler olduğunu ve bunu hükümetin Plug-in Car Grant (PiCG) planındaki değişikliklere bağlıyor.