BMW ve Ford’dan “milyon sterlinlik” batarya ortaklığı

Otomotiv endüstrisinin elektrikli döneme dönüşümünü yaşadığımız şu günlerde her otomobil üreticisi elektrikli model üretmek, emisyonları düşürmek, ürettiği otomobilleri kullanıcılarıyla bütünleştirmek ve daha fazla tercih edilmek için çalışıyor.

Ancak elektrikli araç kullanıcılarının odak noktası olarak belirlenen bazı araştırmalarda elektrikli araçların çok pahalı olması, yeniden şarj sürelerinin uzun sürmesi ve verimsiz menzil sunmasının tercih etmeme sebepleri olarak gösteriliyor.

Günümüzdeki elektrikli otomobillerin menzilleri ortalama 250-300 km aralığında belki biraz daha azdı. Ancak şarj istasyonlarına her yerde ulaşamamak ve şarj sürelerin uzun sürmesi tüketiciyi tercih sırasında zorlayan unsurlar arasında.

Solid State diye adlandırılan bataryalar daha ucuz, daha yüksek yoğunluklu ve şarj etmesi daha az zaman alan piller olarak gösteriliyor. Japon otomotiv devi Toyota yaklaşık 10 yıldır Solid State yani katı halde olan pilleri otomobillerinde kullanıyor. Volkswagen ise Solid State batarya üreticisi QuantumSpace’ye yatırım yaptı. BMW ise Solid Power’a yatırım yaptı. Toyota son olarak Panasonic ile güçlerini bu tarz bataryaları otomobillerinde maksimum performansta kullanmak için birleştiriyor.

Şimdi ise BMW, Solid Power’daki hissesini artırıyor ve Amerikan Ford, projeyi hayata geçirme adına yaklaşık 100 milyon sterlinlik yeni bir yatırımla Volta Energy Technologies ile de eşit bir ortak olmak için ortaklığa katılıyor.

Solid Power halihazırda 20Ah katı hal piller üretiyor ve Ford ve BMW gelecek yıl test için 100Ah piller alacak.

Ford Elektrifikasyon Müdürü Ted Miller, “Katı hal ve lityum iyon pillerin tasarımını basitleştirerek, araç menzilini artırabilir, iç alanı ve kargo hacmini iyileştirebilir, müşteriler için daha düşük maliyetler ve daha iyi değer sunabiliriz.” dedi.

BMW Yönetim Kurulu Üyesi Frank Weber ise, “Gelişmiş akü teknolojisinde lider olmak, BMW Group için son derece önemlidir. Tüm katı hâl pillerinin geliştirilmesi daha verimli, sürdürülebilir ve daha güvenli elektrikli araçlara yönelik en umut verici adımlardan biridir. Şimdi bu yolda bir sonraki adımımızı Solid Power ile attık. Birlikte, bu alanda kesinlikle göze çarpan, tamamı katı haldeki 20 Ah’lik bir hücre geliştirdik.” dedi.