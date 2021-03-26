BMW’nin elektrikli SUV’si Türkiye’de satışa sunuldu

Tam şarjla birlikte 459 km menzile sahip olan yeni otomobil aslında markanın X3 modelinin elektrikli versiyonu gibi düşünülebilir. Yeni BMW iX3, beşinci nesil eDrive teknolojisiyle BMW'nin tamamen elektrikli mevcut modellerinden yüzde 30 daha fazla güç üretiyor.

286 bg maksimum güç ve 400 Nm maksimum tork üreten elektrikli motor otomobili 0'dan 100 km/s hıza 6.8 saniyede ulaştırıyor. Yeni BMW iX3, hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikada yaklaşık 100 kilometrelik bir menzile kavuşurken yalnızca 34 dakikada pillerini yüzde 80 oranında şarj ediyor.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik; “Borusan Otomotiv olarak BMW'nin sürdürülebilirlik vizyonuna paralel şekilde Türkiye'de de elektromobilite dönüşümünün liderliğini yapmak istiyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi markalarımızın elektrikli modellerinin tamamını ülkemizde sunmayı hedefliyoruz. Karbon salımının düşürülmesiyle gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için üzerimize düşenin fazlasını gerçekleştirmek arzusundayız. Bu çerçevede BMW Group ile birlikte Yeni BMW iX3'ün başlangıç fiyatı üzerinde yoğun çalışmalar yaptık. Spor Aktivite Aracı segmentinin tamamen elektrikli ilk örneklerinden olan Yeni BMW iX3'ü Türkiye'deki yeni vergi düzenlemelerine rağmen pazara en uygun fiyatlarla ulaştırıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Yeni BMW iX3, 950.000 TL'den başlayan fiyatıyla Türkiye’de satışta.