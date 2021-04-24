Bosch, 20 yıl daha içten yanmalı motorlara parça üretecek

Bosch İcra Kurulu Başkanı Volkmar Denner, firmanın bu yaklaşımını anlatan isim oldu. Denner, hem hidrojen hem de yenilenebilir yakıtları keşfetmek için neden daha fazla şey yapılmadığını sorgulamaya devam ediyor. FT’ye konuşan Denner, “İklim eylemi içten yanmalı motorun sonuyla ilgili değil ‘fosil yakıtların’ sonuyla ilgili. Elektro mobilite ve yeşil şarj gücü karayolu taşımacılığını karbon nötr hale getirirken, yenilenebilir yakıtlar da karbon nötr hale getiriyor.” dedi. Denner, elektrikli araçların haricinde diğer yolları keşfetmezken, AB’nin iklim eylemine giden potansiyel yolların kesildiğini savunuyor.

Denner’ın açıklamaları, çoğu otomotiv devi olan üreticilerin, elektrifikasyon stratejilerine yatırım yaptıkları bir zamanda geldi. Volkswagen gibi şirketler, hidrojen gibi teknolojilere yatırım yapmaya devam etmemeye karar verdi ve CEO’ları geleceğin elektrikli olduğunu açıkça belirtti. Volvo ve Jaguar gibi diğer markalar da önümüzdeki yıllarda sadece EV olacaklarını açıkladılar.

Bu açıklamalar, Karbon Dioksit ve Azot kısıtlamalarına ilişkin yeni “Euro 7” düzenlemeleri için ilk önerilerden önce gelmektedir. Birçoğu, bu kısıtlamaların içten yanmalı motorun tamamen ölümüne neden olacağını tahmin ediyor. Yeni düzenlemeler artık tek bir test kriteri olmayabilir, ancak ömür boyu emisyonların yanı sıra araçların olumsuz hava koşullarında nasıl performans gösterdiğini de içerecek.

Bu arada bir Alman firması, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 143 daha yüksek taleple, Avrupa’da elektrikli araçlara yönelik artan talebi doğrulayan bir çalışma yayınladı.

Bosch, elektrikli araç teknolojisine 5 milyar euro (6 milyar dolar) yatırım yapmış olsa da, işlerinin çoğu hala ICE parça tedarikiyle ilişkili. Denner'in endişeleri, AB'nin elektrikli araç odaklı hareketinin sonuçta ortaya çıkan işsizlik olasılığını görmezden gelmesi riskini de kapsıyor.

Dahası Bosch, dizel ve benzinli motorların “artık hava kalitesi üzerinde kayda değer bir etkiye sahip olmadıkları” noktaya kadar ilerlediklerini savunuyor. Bir yönetim kurulu üyesi FT’ye, Bosch’un 20-30 yıl daha içten yanmalı motorlar için teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğini söyledi.