Bu yeni ürün sayesinde aracınızın anahtarını kaybetmeyeceksiniz

Her AirTag, onu kilitlediğiniz her şeyi pasif olarak takip eden çeyrek boyutlu, pille çalışan bir Bluetooth diskidir. AirTag, ünitenin konum doğruluğunu iyileştirmek için Apple’ın ultra geniş bant teknolojisine sahip U1 çipini kullanıyor. Bluetooth LE (“düşük enerji”), CR2032 pilinin değiştirilmesi gerekmeden yaklaşık bir yıl çalışması anlamına geliyor.

AirTag’ler Apple’ın sıkı entegre ekosisteminde çalıştığından, iPhone veya Mac kullanan herkes için ideal olarak gösteriliyor. Bir öğeyi kaybettiyseniz ve AirTag’in Bluetooth menzilinin dışındaysanız, iPhone’u olan biri kayıp AirTag’in 30-50 fit yakınına girdiğinde, konumu pasif olarak güncelleniyor ve “Find My” uygulamasına kaydediliyor.

Kayıp bir AirTag bulursanız da sahibinin bilgileri (telefon numaraları gibi) ekranınıza çıkıyor, böylece eşyalarını bulduğunuzu onlara bildirebiliyorsunuz.

Bu noktada, Tile’ın yıllardır tam olarak bu alanda olduğunu belirtmek gerekir, ancak Tile’ın sistemi, Apple’ın oluşturduğu yerel ekosistem entegrasyonundan yoksun.

Fiyat bir yana, AirTag’ler, özellikle araba anahtarları olmak üzere kronik olarak herhangi bir şey kaybedenler için harika bir fikir gibi görünüyor.