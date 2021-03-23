Çinli üretici gözünü Tesla’ya dikti

Geely’den gelen açıklamada, markanın ana şirketi olan Zeekr markası altında yüksek kalitede otomobil üretileceği belirtildi. Geely’nin 307 milyon dolar yatırım yapacağı bu girişimin yılın üçüncü çeyreğinde belirli sonuçlar alacağı belirtildi.

Financial Times’ta yer alan habere göre Geely, 2020 yılında yaşanan corona virüsü salgınına hızlı yanıt vererek arzı güvence altına aldı ve rakiplerinin önce üretimi yeniden başlattı. Bu sayede Geely, Çin’in en çok satın alınan yerli otomobil markası konumunu korudu.

Tüm bu detaylara rağmen Geely, 2020 yılının gelirlerinde yüzde 5’lik bir düşüş yaşadı. Net kârda ise gerileme yüzde 33 seviyelerinde oldu. Bu açıklamalardan sonra Hong Kong borsasında işlem gören Geely hisse senetlerinde yüzde 7’lik gerileme yaşandı.

Pekin, 2025 yılına kadar Çin’de satılan araçların beşte birinden fazlasının elektrikli olmasını istiyor. Aralık ayında 224 bin adet rekor rakamda elektrikli ve hibrit motorlu araç satıldı.

Geely markası premium otomobil pazarına girerek satış rakamlarını artırmayı hedefliyor. Ancak Çin’in elektrikli premium araç pazarında sadece Tesla yok. Özellikle ülkede üretilen Nio, Xpeng ve Li Auto gibi gruplarda bu yıl içerisinde otomobillerini tanıtacaklar. Tesla’nın Model 3 otomobili 2020 yılında bu segmente en çok tercih edilen otomobil modeliydi.

Automotive Foresight’ın kurucusu Yale Zhang, “Girişim muhtemelen yakın vadede Geely için maliyetli olacak, ancak Tesla’yı hedefe koyan marka için atılması gereken bir adım olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

Geely'nin ana grubunun başkanı Li Shufu, otomotiv imparatorluğunu Volkswagen'e benzer bir erişimle Çin'in ilk küresel otomobil üreticisine dönüştürme hedefine sahip. Li Shufu ve Geely; Volvo, Lotus ve Daimler AG’nin azınlık hissesine sahip.

Geely, Zeekr markasıyla rakiplerine satmayı planladığı elektrikli otomobilleri üretme sisteminin rekabet gücünü de göstermeyi hedefliyor. Markanın geçen yıl tanıttığı platform, Geely’nin küresel elektrikli araçlar pazarının merkezinde olma stratejisinin bir parçası konumunda.