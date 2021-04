Çip krizi ABD otomotiv endüstrini de vurdu

Otomobil İnovasyon İttifakı, hükümet tarafından başlatılan bir incelemeye yazılı olara yanıtlar verdi. ABD Ticaret Bakanlığı’nın ABD yarı iletken üretimini otomobil sektörünün ihtiyaçlarına göre genişletmek için önerilen bir tasarının belirli bir kısmına fon ayırması gerektiğini açıkladı.

Şubat ayında ABD Başkanı Joe Biden, çip krizini ele almak için birkaç adım atmıştı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nde çip üretimini güçlendirme mevzuatı için 37 milyar dolarlık finansman da arıyorlar.

Grubun CEO’su John Bozzella, bazı fonların “Otomobil endüstrisini destekleyecek ve mevcut yonga kıtlığının otomotiv tedarik zincirine yönelik riskleri azaltacak yeni kapasite oluşturmak için kullanılması gerektiğini” yazdı.

Ayrıca grup, ABD hükümetinin “otomobil endüstrisinin öngörülen ihtiyaçlarına makul bir şekilde dayanan belirli bir yüzde oranının, bir şekilde otomobil sınıfı yongalarının üretimini destekleyecek tesisler için tahsis edilmesini” belirleyebileceğini söyledi.

Grup, General Motors Co., Ford Motor Co., Volkswagen AG, Toyota Motor Corp. ve Hyundai Motor Co. dahil olmak üzere Birleşik Devletler’deki fabrikalarla neredeyse tüm büyük otomobil üreticilerini temsil ediyor.

Otomotiv üreticileri pandeminin etkilerinden tam kurtulduk derken çip üreticilerinin tüketici elektroniği endüstrisi için siparişleri yerine getirmekle meşgul olduklarını gördüler, bu da insanlar evde daha fazla zaman geçirdikçe hem iş hem de eğlence için birinci sınıf cihazlara olan talepte patlama görüldü.

Çoğu otomobil üreticisi çip kıtlığından etkilendi ve etkilenmeye de devam edecek gibi. Geçtiğimiz hafta Ford yaptığı açıklamada, Kuzey Amerika’daki yedi montaj tesisinde üretime ara vereceğini, Kia Motors ise Gürcistan’daki üretimini iki günlük süreyle azaltacağını açıkladı. (REUTERS)