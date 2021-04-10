Çip krizi yüzünden daha fazla fabrikada üretimlerini durduracaklar

General Motors Tennesse, Meksika, Ontario ve Michigan’da üretime ara vereceğini onaylamıştı. Ancak bu lokasyonlardaki tesislere ek olarak Tennese’de bulunan Cadillac XT5, XT6 ve GMC Acadia modellerinin üretildiği Spring Hill tesisini de 12-19 Nisan tarihlerinde üretimine ara vereceğini duyurdu.

ABC’nin haberine göre ise Meksika’da yer alan Chevrolet Blazer’ın üretildiği Ramos Arizpe tesisinde de üretim 19 Nisan’da duracak. Ayrıca Chevrolet Camaro, Cadillac CT4, CT5 modellerinin üretildiği Lansing Grand River tesisinde ise 26 Nisan’da üretime ara verilecek.

General Motors bunlara ek olarak üretimini Kansas ve Kanada’daki üretim tesislerine de genişletti. Chevrolet Malibu, Equinox ve Cadillac XT4 üretimleri bu aksamalardan dolayı Mayıs ayı ortasına kadar etkilenecek. Chevrolet Traverse ve Buick Enclave modellerinin üretildiği Lansing Delta Township tesisi ise 19 Nisan haftası üretimine ara verecek.

GM’ye çip tedarikinin sıkıntısının maliyeti ise vergilendirme öncesi hesaba göre 2 milyar dolar olacak.

Bir diğer Amerikalı otomotiv devi olan Ford ise Nisan 12’den itibaren Michigan’da yer alan Flat Rock Assembly tesisinde ve Transit üretiminin gerçekleştiği Kansas City üretim bandında üretime ara verecekler. Otomobil üreticisi, eksikliğin 2021’de kazançlarını 1 milyar dolar azaltarak 2.5 milyar dolara düşürebileceğini tahmin ediyor.

Ford CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Ford ekibi küresel yarı iletken kıtlığına çözümler bulmak için çalışmaya devam ediyor” dedi.