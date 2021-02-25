Biden çip krizi için devreye girdi

Küresel çip üretimindeki sıkıntılar nedeniyle ABD’de otomobil ve bazı diğer sektörlerde üretimde aksamalar yaşandı. Küresel çip arzının talebin altında kalması Beyaz Saray’ı ve Kongre’yi teyakkuza geçirdi.

Biden, dün Beyaz Saray’da her iki partiden de senatörlerle salgın nedeniyle aksayan tedarik zincirler nedeniyle daha da ağır hale gelen çip kıtlığını görüştü.

Biden açıklamasında “Hükümetimin üst düzey yetkililerini sektör temsilcileriyle görüşmek ve çip üretimindeki sıkıntılara çözüm bulmak üzere görevlendiriyorum. Kongre de bu konuda bir yasayı onayladı ancak (sektörün) bu kabiliyete sahip olması için 37 milyar dolara ihtiyacı var ben de bunun sağlanması için adım atacağım” dedi.

Beyaz Saray yetkilileri Biden’ın açıklamasında ABD’deki çip üretim kapasitesini artırmaya atıfta bulunduğunu ifade ettiler. (REUTERS)