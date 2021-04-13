Citroen’in en yeni modeli tanıtıldı

Citroën, özgün gövde orantılarıyla büyük hacimli otomobil dünyasına tamamen yeni bir soluk kazandıran yeni amiral gemisi C5 X'i tanıttı. C5 X’in hem benzinli hem de şarj edilebilir hibrit versiyonları bulunuyor.

C5 X, Citroën tarihinin en önemli niteliklerinden biri olan sihirli halı üzerinde seyahat etme hissini daha da artıran Citroën Advanced Comfort aktif süspansiyonun dünya tanıtımı ile tamamen yeni bir sayfa açıyor. Büyük bir özenle şekillendirilen ve 545 litre hacim kullanıma sunan bagaj station wagon müşterilerinin de gereksinimlerini karşılıyor.

Genişleyen Yükseltilmiş Gösterge Ekranı, otoyol sürüş asistanı gibi sürücü üzerindeki yükü azaltan sürüş destek sistemleri veya 12 inçlik HD dokunmatik ekranlı yeni bilgi-eğlence sistemi, doğal ses tanıma ve tablet benzeri kişiselleştirilebilir ekran gibi teknolojiler bunlardan bazıları.

Son derece cömert bir arka koltuk yaşama alanını beraberinde getiren 2.785 mm dingil mesafesine sahip olan C5 X, 4.805 mm uzunluğu, 1.865 mm genişliği ve 1.485 mm yüksekliği ile heybetli boyutlar sunuyor ve böylece D segmentinin merkezine yerleşiyor.

C5 X şarj edilebilir hibrit versiyonuyla, elektrikli sürüş özelliği ile kısıtlamaların yaşandığı şehir merkezlerine erişim veya içten yanmalı motorla uzun yolculuklar olmak üzere üstün hareket özgürlüğü sunuyor. 225 HP güç üreten sistem, tamamen sessiz, titreşimlerden arındırılmış ve daha da önemlisi sıfır CO2 emisyon değeriyle ZEV sürüş modunda 50 km menzile imkan tanıyor. Maksimum 135 km/s hıza imkan tanıyan sistem böylece çoğu kullanıcının günlük sürüş gereksinimlerini karşılıyor. Evde veya halka açık şarj noktalarında şarj etmek koşuluyla kullanıcı hafta boyunca sıfır emisyonlu sürüşle tamamen çevreci bir sürüş keyfini sürebiliyor. Yüksek verimlilik seviyesine sahip içten yanmalı motor ise hafta sonu örneğin şehir dışına yapılması muhtemel yolculuklarda devreye girerek olası şarj endişelerini ortadan kaldırıyor.