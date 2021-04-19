Değişen ve boyalı parça merakı mekanik sorunları gizliyor

İkinci elde yaşanan güven problemi, yıllar içerisinde tüketicilerin satın almayı düşündüğü araçlarda boyalı ve değişen parçalara şüpheyle yaklaşmasına neden olsa da, uzmanlar mekanik aksam konusunda yeterli bilinç düzeyine ulaşılmadığına dikkat çekiyor. Oysa detaylı kontrolleri yapılmamış araçlarda ortaya çıkan motor masrafları, araç satış değerinin yüzde 50’sine dahi ulaşıyor. Satıcılar, otomobilleri kapsamlı şekilde temizleyip, eksiklerini gidererek satışa sunuyor. Fakat mekanik aksamda yapılan temizliklerle yağ ve soğutma suyu kaçakları bertaraf edilmiş oluyor.

vatandaşların genellikle kozmetik görünüme aldandığını ve gizlenen masrafların tespitinin artık basit kontrollerle mümkün olmadığını dile getiren Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, konuyla ilgili olarak “Yağ yakan, ömrünü tamamlamış bir motor, egzozdan gözle görülecek şekilde yoğun bir duman gelmesine sebep olur. Dolandırıcılar 100 TL’lik yağ katkısıyla dumanı gizliyor. Yağ ve soğutma suyu eksilmişse, ekleme yapılarak geçici çözüm üretiliyor. Artık bütün modern otomobillerde, herhangi bir mekanik sorunda motor ışığı yanıyor. Fakat bunun da hilesi var: 50 TL’lik Çin malı OBD cihazlarıyla arıza ışıklarını birkaç dakika içinde söndürebiliyorlar.” ifadelerini kullandı.

Özellikle 2. el otomobil satın almak isteyen tüketicilerin bu tarz hilelerle karşılaşacaklarını göz önünde bulundurup TSE Belgeli ekspertiz firmalarıyla araç kontrollerini gerçekleştirmeleri öneriliyor.

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