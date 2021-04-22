Dünyada ‘Yılın Şehir Otomobili’ seçildi

Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri (World Car of the Year 2021) sahiplerini buldu. 28 ülkeden 93 gazetecinin oylarıyla belirlenen 17'inci Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri'nde, Honda'nın tamamen elektrikli ilk modeli olan Honda e, Dünyada Yılın Şehirli Otomobili seçildi. Ödüller kapsamında dünyada yılın otomobili, şehir otomobili, lüks otomobili, performans otomobili ve otomobil tasarımı olmak üzere toplam 5 kategoride jüri tarafından verilen oylarla yılın en iyi otomobilleri seçilerek ödüllendirildi.

Prototipi ilk kez 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Honda e'nin kazandığı ödüle yönelik olarak jüri üyelerine ekibi adına teşekkür eden modelin Proje Sorumlusu Tomofumi Ichinose ödül almaktan onur duydukları belirtirken; Honda e'nin sunduğu teknolojik çözümler ile kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıran ve sıfır emisyonlu şehir içi ulaşım ihtiyaçlarını karşılayan bir otomobil tasarımı yapmak istediklerini vurguladı.