Dünyanın en hızlı üç tekerlekli otomobili

Firmanın internet sitesinde ön satış için depozito ödeme sistemi açan firma 50 bin adetlik ön sipariş almayı planlıyor. Otomobilin satışa gerçekten sunulduğunda ise fiyatının 149 bin dolar olacağı belirtilmiş. Bu fiyatla satın alacağınız bu model tam şarjla 480 km’lik bir menzili de beraberinde getiriyor.

Üç tekerlekli elektrikli otomobilin tasarımı ise Batmobile ile Batcycle karışımı tarzında. Önde çift arkada ise tek teker bulunuyor. Otomobilin üretiminin 2023 yılında başlaması hedeflenmiş.

Spiritus, Daymak’ın Avvenire Serisindeki altı araçtan biri. Diğerleri arasında, yolda ve arazide kullanılabilen elektrikli bisiklet (e-bike) olan Terra ve şirketin “uçabilen yüksek performanslı bir EV’si” olarak tanımladığı Skyrider yer alıyor.