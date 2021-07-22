Ekonomiyi indirimli ÖTV ve KDV ile canlandırın

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, başta okul servis araçları ve taksiler olmak üzere binlerce ticari aracın yaş nedeniyle yenilenmesi gerektiğini bildirdi. Aracını yenilemek zorunda olan esnafla birlikte çok sayıda vatandaşın da yeni araç almak istediğine işaret eden Palandöken, ticari ve özel tüm araç ÖTV ve KDV oranlarında indirim yapması için hükümete çağrıda bulundu. Palandöken, pandeminin etkilerinden kurtulmaya çalışılan bu dönemde ÖTV'nin düşürülmesi halinde ekonominin canlanacağını, bütçeye de yük gelmeyeceğini söyledi.

Palandöken, “Yaş nedeniyle çalışamaz duruma gelen okul servis araçları, taksi ve benzeri birçok ticari aracın yenilenmesi gerektiği unutulmamalı. Bununla birlikte şahsi aracını da yenilemek, satmak isteyen binlerce vatandaş var. Pandeminin etkilerinden kurtulmaya başladığımız bu dönemde piyasaların canlanması için ticari araçlar başta olmak üzere tüm araçlar için ÖTV indirimi yapılmalı. Bankalar da taşıt kredilerinde elini taşın altına koyarak faizlerde indirim yapmalı” dedi. Araç fiyatlarının kur nedeniyle son 4 yılda yüzde 200 gibi yüksek bir oranda arttığını belirten Palandöken, “Fiyatlar böyle iken, esnafımızın 2 yıldır durumu ortadayken araç alımlarında ÖTV indirimi yapılması hem esnafı hem piyasaları rahatlatır” diye konuştu.

İndirim zor görünüyor

Ekonomi uzmanları, ÖTV oranlarında indirime gidilmesi halinde ithalatın olağanüstü artacağını, bunun da döviz açığını daha da tırmandıracağını söylediler. Özellikle dünyada yaşanan çip krizi nedeniyle üretimde zaten sıkıntı yaşandığına da işaret eden uzmanlar, böyle bir dönemde TESK'in özel araçları da kapsayan ÖTV indiriminin uygulanma ihtimalinin çok zor olduğunu belirtiler.

ÖTV ve KDV indirimi ile 4 milyon araç yenilenir

TESK yetkilileri, okul servislerinin her 12 yılda bir, taksilerin de ilden ile değişmekle birlikte örneğin İstanbul'da 5, Ankara'da 8 yılda bir değiştirilmek zorunda olduğunu anlattılar. Pandemide iş yapamayan şoför esnafının araçlarını değiştirecek para bulamadığını belirten yetkililer, ÖTV ve KDV indiriminin gelmesi halinde özeller de dahil 4-5 milyon aracın yenilenebileceği tahmininde bulundular. Ticari taksilere yüksek oranlı ÖTV uygulandığını, taksici esnafının tercih ettiği araçların ÖTV oranının yüzde 45 ila yüzde 170 arasında değiştiğini aktaran yetkililer, ÖTV'nin minibüste yüzde 9, otobüste yüzde 1, kamyon ve kamyonette yüzde 4 olduğunu, bu araçlarda ÖTV'den çok KDV indirimi yapılması gerektiğini söylediler.