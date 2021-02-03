Ekspertizi yapılan 100 araçtan 9’u ‘ağır hasarlı’

2020 yılında pandemininde etkisiyle birlikte otomobil satışlarına olan ilgi arttı. Özellikle gündemden düşmeyen ikinci el otomobil fiyatları ve satış alanlarındaki hareketlilik bu durumu rahatlık gösterdi.

Kullanılmış otomobil alım ve satımlarında zorunlu hale getirilen ekspertiz raporu, ekspertiz yapan firmaların da yoğun bir yıl geçirmesini sağladı. Pilot Garage Otomotiv A.Ş. Genel Koordinatörü Cihan Emre, “2020 yılı ikinci el araç pazarında en çok rağbeti 2 yaşa kadar olan otomobiller gördü. Bu araçların satışları bir önceki yıla göre, salgın etkisiyle ortaya çıkan sıfır kilometredeki stok problemlerine bağlı olarak ortalama 4 kat arttı. Fakat sıfır kilometre ve 2 yaşa kadar çok düşük kilometreli araçlarda, yaptığımız ekspertiz işlemlerinde hiç olmadığı kadar değişen/boyalı parçaya rastladık. Yine yapılan check-up ve ekspertizlerde ortalama her 100 araçtan 9’unun pert (ağır hasarlı) olduğu gerçeğiyle karşılaştık.” şeklinde konuştu.