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Ekspertizi yapılan 100 araçtan 9’u ‘ağır hasarlı’

Corona virüsüyle salgınıyla birlikte artan mobilite ihtiyacı tüketicinin 2. el otomobile yönelmesini de sağladı. Oto check-up/ekspertiz sektörünün 2020 yılında rekor kırdığını, satılan yaklaşık 8,2 milyon ikinci el araçtan yüzde 65'inin ekspertiz işlemi gördüğünü ifade eden Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, "2020 yılında yaptığımız ekspertiz işlemlerinde ortalama her 100 araçtan 9'unun pert (ağır hasarlı) olduğunu gözlemledik." dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:23, 03/02/2021
Haberler Otomotiv
Ekspertizi yapılan 100 araçtan 9’u ‘ağır hasarlı’

2020 yılında pandemininde etkisiyle birlikte otomobil satışlarına olan ilgi arttı. Özellikle gündemden düşmeyen ikinci el otomobil fiyatları ve satış alanlarındaki hareketlilik bu durumu rahatlık gösterdi.

Kullanılmış otomobil alım ve satımlarında zorunlu hale getirilen ekspertiz raporu, ekspertiz yapan firmaların da yoğun bir yıl geçirmesini sağladı. Pilot Garage Otomotiv A.Ş. Genel Koordinatörü Cihan Emre, “2020 yılı ikinci el araç pazarında en çok rağbeti 2 yaşa kadar olan otomobiller gördü. Bu araçların satışları bir önceki yıla göre, salgın etkisiyle ortaya çıkan sıfır kilometredeki stok problemlerine bağlı olarak ortalama 4 kat arttı. Fakat sıfır kilometre ve 2 yaşa kadar çok düşük kilometreli araçlarda, yaptığımız ekspertiz işlemlerinde hiç olmadığı kadar değişen/boyalı parçaya rastladık. Yine yapılan check-up ve ekspertizlerde ortalama her 100 araçtan 9’unun pert (ağır hasarlı) olduğu gerçeğiyle karşılaştık.” şeklinde konuştu.