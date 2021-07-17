Elektrikli araçlarda sigorta sorunu

Son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde elektrikli otomobillerin, otomotiv pazarındaki payı artarken elektrikli araç sahipleri yüksek sigorta ücretleri, yüksek bakım masrafları gibi maliyetleri karşılamak zorunda kalıyor.

YAKIT TASARRUFUNDAN DAHA MASRAFLI

ABD’de pek çok kişi elektrikli araçlarla yakıt tasarrufu yaptığını düşünse de lüks araçların sigorta maliyeti, genellikle yakıt tasarrufunu geride bırakıyor.

Mevcut sigorta fiyatlarına göre, benzin için aylık 250 dolar tasarruf eden bir Amerikalı, sigorta yaptırdığında bu tasarruftan çok daha yüksek bir maliyet üstlenmek zorunda kalıyor.

BİNLERCE DOLARLIK SİGORTA ÜCRETİ

Bu nedenle, temiz bir sürüş sicili olan ve çeşitli indirimlerden yararlan bir kişinin benzinli araca yaptığı maliyet, elektrikli bir aracın maliyetini geçmiyor.

Mototrend’in verilerine göre, ABD’de Tesla Model S’in ortalama sigorta maliyetleri yıllık 3 bin 673 ve 4 bin 143 arasında değişiyor.

BAKIM MALİYETLERİ YÜKSEK

Ayrıca Tesla’nın tamir ve bakım maliyetlerinin de diğer araçlara oranla oldukça fazla oldukları görülüyor. Bu tür araçlarla ilgilenecek ustaların azlığı da maliyeti artıran bir etken.

Ancak elektrikli otomobillerin bakım konusunda avantajları da yok değil. Sık yağ değişimine veya radyatör hortumu, V kayışı, conta gibi parçaların sık değişimine ihtiyaç duyulmaması, elektrikli araçların bakım masraflarını azaltan bir etken.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PAZAR PAYI ARTIYOR

Experian tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, ABD’deki elektrikli araç satışları satışları 2021’in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse iki katına çıktı. Elon Musk’ın otomobil şirketi Tesla bu pazarda yüzde 71’lik bir paya sahip.

Tesla ayrıca kısa süre önce dünya çapındaki üretimini iki katına çıkardığını ve ikinci çeyrekte 200 binden fazla araba sevkiyatı yaptığını duyurdu.

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