Elektrikli için destek bekleniyor

Hedef satışın kalan kısmında ise bataryalı elektrikli ve yakıt hücre sistemine sahip sıfır emisyonlu araçlar yer alacak. Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Avrupa'da önemli teşvikler verilen elektrikli araçlar konusunda Türkiye'nin de adım atması gerektiğine işaret etti.

Şirket ilk etapta, 2025'te Avrupa satışlarını 1.5 milyon adede çıkarmayı planlıyor. Bu plana göre Toyota'nın araç satışlarının 1 milyon 200 binine denk gelen en az yüzde 80'lik dilimini de hibrit ve plug-in hibrit araçlar oluşturacak.