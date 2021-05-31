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Elektrikli için destek bekleniyor

Önümüzdeki 10 yıl içinde Avrupa’da toplam pazarda satılacağı öngörülen 45 milyon adetten fazla “0” emisyonlu araç sayısını daha da artırmak için Toyota çalışmalarına hız verdi.

Güncellenme: 02:37, 31/05/2021
HaberlerOtomotiv
Elektrikli için destek bekleniyor

Hedef satışın kalan kısmında ise bataryalı elektrikli ve yakıt hücre sistemine sahip sıfır emisyonlu araçlar yer alacak. Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Avrupa'da önemli teşvikler verilen elektrikli araçlar konusunda Türkiye'nin de adım atması gerektiğine işaret etti.

Ali Haydar Bozkurt

Şirket ilk etapta, 2025'te Avrupa satışlarını 1.5 milyon adede çıkarmayı planlıyor. Bu plana göre Toyota'nın araç satışlarının 1 milyon 200 binine denk gelen en az yüzde 80'lik dilimini de hibrit ve plug-in hibrit araçlar oluşturacak.

Yayınlanma Tarihi:05:00,