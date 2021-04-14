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Elektrikli İngiliz Türkiye’de satışta

İngiliz MG'nin ilk yüzde 100 elektrikli modellerinden olan ZS EV Türkiye'de 394 bin TL'den satışa sunuldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:42, 14/04/2021
HaberlerOtomotiv
Elektrikli İngiliz Türkiye’de satışta

MG'nin elektrikli kompakt SUV modeli ZS EV, markanın Avrupa pazarında büyüme planları kapsamında ülkemizde de satışa sunuldu. 394 bin TL'den başlayan anahtar teslim fiyatıyla dikkat çeken ZS EV, Türkiye’nin en erişilebilir yüzde 100 elektrikli SUV modeli olmayı hedefliyor.

Doğan Trend Otomotiv CEO'su Kağan Dağtekin

Doğan Trend Otomotiv CEO'su Kağan Dağtekin, “MG'nin ileri teknoloji ürünü ZS EV modelini yoğun ilgiyle karşılandığı Avrupa'dan sonra ülkemizde de satışa sunmaktan heyecan duyuyoruz. “2020 yılı tüketicilerin elektrikli araçları hayatlarının bir parçası olarak görmeye başladıkları bir sene oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının bir yan etkisi de insanların çevreye verdiğimiz zararı sorguladıkları, farkındalığın arttığı bir ortam yaratması oldu. Bunlar ve regülasyonların da etkisiyle 2021'de Avrupa'da satılan her 7 araçtan 1'inin elektrikli olması bekleniyor.” dedi.

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