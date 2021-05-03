Elektrikli otomobil kullananlarının 5’te 1’i…

Scott Hardman ve Gil Tal tarafından Kaliforniya Üniversitesi, Davis CA, ABD Ulaşım Araştırmaları Enstitüsü için yapılan bir çalışma, 2012 ve 2018 yılları arasında Kaliforniya’da uzun vadeli elektrikli araç sahipliği memnuniyetinin net bir resmini çiziyor.

Çalışmada, “Beş sorulu anketin sonuçlarına dayanarak, Kaliforniya’daki PEV yani tam elektrikli araçların satışlarındaki düşüş yüzde 20, plug-in hibrit elektrikli araçların ise yüzde 18. Bu eksilmelerin sebepleri ise, şarj istasyonlarına olan memnuniyetsizlikle, araçların evde daha az verimli olarak şarj olması ve evde 2. seviye (240 volt) şarj olmaması gösteriliyor.” diyor.

Çalışmadan elde edilen sonuçlar Plug-in hybrid ve tam elektrikli araçların geleceği için şarj altyapısının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Görünüşe göre ürün ne kadar iyi olursa olsun, destekleyici bir altyapı yoksa birçok müşteri daha uygun bir şeye geri dönecek.

Çalışma, Amerika’daki şarj ağının önemli ölçüde büyüdüğü sonucuna varmasından bu yana geçen üç yıl içinde yapıldı. Altyapının tüm elektrikli araçların geleceğinin zayıf noktası olduğu iyi biliniyor ve birçok şirket ve kuruluş iyileştirmek için çalışıyor. Elektrikli otomobillerin daha yaygın ve kullanılabilir olması için şarj altyapısının gelişmesi gerekiyor.