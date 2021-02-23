Elektrikli otonun önünde en büyük engel: Şarj istasyonları

Önümüzdeki 10 yıl içerisinde sektörün yüzde 5’inin elektrikli modellerden oluşacağı tahmin ediliyor. Otomobil markaları yavaş yavaş dizel ve benzinli araçlardan vazgeçerek elektrikli ve hibrit modellere yatırım yapmaya başladı. Bunda hükümetlerin izlediği çevreci politikalar ve vergi indirimlerinin etkisi büyük.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) Şubat 2021 satış verilerinin yakıt tiplerine göre bakıldığında da benzinli otomobillerin, satışların yüzde 57,7’sini kapsadığını, dizel modellerin yüzde 27,5 pay ile ikinci sırada olduğunu, üçüncü sıraya ilk kez 3292 adet ile hibrit otomobillerin yerleştiğini ve 83 adet ise elektrikli otomobil satışı gerçekleştiği görülüyor.

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ŞU AN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIN ALIR MISINIZ?

Arabam.com, Şubat ayında elektrikli araçların kullanımı ile ilgili 6912 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre elektrikli araçları tercih etmek isteyen tüketicilerin oranı yüzde 66,2 iken tercih etmek istemeyenlerin oranı ise yüzde 33,8 oldu. Olumsuz düşünenlerin bu kararlarındaki en büyük etken olarak şarj ünitelerinin yaygın olmaması gerekçe gösterilirken, elektrikli araç tercih etmek isteyenlerin seçimlerindeki en büyük etkenler sırasıyla çevre dostu olması, ekonomik olması ve sessiz çalışıyor olması gerekçe gösterdiler..

Araştırma sonuçlarına göre elektrikli araç tercih etmeyenlerin oranı yüzde 33,8 oldu ve bu kişilerin yüzde 36,8'i bu kararlarındaki en büyük etkenin şarj ünitelerinin yaygın olmamasını gerekçe gösteriyor. yüzde 18,1'i ise TOGG'un üretilmesini ve piyasa fiyatının belirlenmesini bekliyor.

Katılımcıların yüzde 16,9'u ise yeterli vergi teşviki olmamasından dolayı elektrikli araç tercih etmek istemediğini söylüyor. Elektrikli araç tercih etmek istemeyen tüketicilerin 16,8'i ise servis / yedek parça tedarikini dert edinirken, yüzde 12,1'i ise marka / model alternatifinin azlığından şikayetçi.

Anket sorularında “elektrikli otomobiller diğerlerine göre daha ekonomiktir” ifadesine katılımcıların yüzde 40,1'i kesinlikle katıldığını söyledi, yüzde 16,3'ü ise buna hiç katılmıyor.

“Elektrikli otomobiller tehlikelidir” ifadesine kesinlikle katılanların oranı yüzde 13,3 ve hiç katılmayanların oranı yüzde 50,4 oldu. “Elektrikli otomobillerin bakımı pahalıdır” ifadesine katılımcıların yüzde 25,3'ü kesinlikle katılıyor, yüzde 23,9'u ise hiç katılmıyor ve yüzde 26,6'sı kısmen katılıyor.

Katılımcılara elektrikli araç alacak olsalar, hangi aracı alacakları sorulduğunda yüzde 37,5'i TOGG'u tercih edeceğini söylüyor, yüzde 15,9'u ise Mercedes EQC'yi seçiyor. Bunu sırasıyla BMW 13, Hyundai Ioniq, Renault Zoe takip ediyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN BAKIM VE ONARIMI

Delphi Technologies, dünya çapındaki elektrikli araç filosunun 2030 yılında 245 milyon adede ulaşmasının olası olduğunu belirtiyor. Firma, başta batarya ve fren olmak üzere elektrikli araçların bakım-onarımlarında tehlike arz eden ve dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı.

2018 yılında yüzde 65 artan küresel elektrikli araç satışlarının 2019 yılında yüzde 9 gerilediği, fakat 2020 ile birlikte küresel salgının yarattığı hassasiyetlerin de etkisiyle, tekrar büyüme eğilimine girdiği görülüyor.

Batarya fiyatlarının tahmin edilenin altında ilerlemesine bağlı olarak, sektörün 2024 yılından önce 100 USD/KWh seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Avrupa'ya bakıldığında devlet teşviklerinin etkisiyle elektrikli araç pazarı yüzde 25 artarken, Çin'de satın alma vergisine muafiyet uygulanarak satışların canlanması hedefleniyor. ABD'de ise Kaliforniya eyaletinde 2035 yılına kadar yeni benzinli ve dizel motorlu binek otomobillerin satışına getirilen yasağın, diğer eyaletlere de örnek oluşturması bekleniyor.

Araç üreticilerinin 2022 yılına kadar tahmini 450 yeni modeli daha sunmayı planladığı ifade edilirken, önümüzdeki 10 yıl içerisinde ise elektrikli araçlara olan talebin güçlenmesi sonucu ürün çeşitliliğinin daha da artması bekleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın çalışmalarına göre ise, dünya çapındaki elektrikli araç filosunun 2030 yılında 245 milyon adede, yani bugünün 30 katından fazlasına ulaşacağı öngörülüyor.

Delphi Technologies; yoğun olarak ortalama 20 yılın altındaki geçmişe sahip hibrit ve elektrikli araçlar için, bakım-onarım gereksinimlerinin giderek arttığını belirtiyor. Örneğin fren ve direksiyon sistemlerinin bakımı ile arıza sinyalleri veren sensörler için ihtiyaç duyulan bakımlar, günümüzde artık daha da önemli.

Yüksek voltajlı batarya konusu, bakım-onarımda aşılması gereken en önemli konu olarak öne çıkıyor. Elektrikli araç bataryaları; 201,6 Volt’tan 351,5 Volt’a (PHEV) kadar uzanan voltaj seviyeleriyle, içten yanmalı araçlardaki 12 voltluk araç aküsünden çok daha yüksek bir gerilimle çalışıyor. DC (direkt şarj) batarya takımı içerisinde; batarya paketinden motor kontrol ünitesine ve elektromotora uzanan, eşit derecede tehlikeli yüksek voltajlar taşıyan birçok kablo bulunuyor. Bu donanımlardan herhangi biriyle yanlışlıkla oluşabilecek bir temas, ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

Ayrıca hibrit ve elektrikli araçlar, elektromotor veya aracın çalışması sırasında yoğun bir manyetik alan üretiyor. Dolayısıyla kalp pili taşıyan bir servis yetkilisinin, söz konusu manyetik alan nedeniyle sistem üzerinde çalışmaması gerekiyor.

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GÜVENLİ BAKIM İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Tüm bu endişe verici unsurlara karşın doğru prosedürler izlenerek riskler azaltılabiliyor. İlk olarak teknisyenlerin elektrik çarpmasına karşı koruma sağlamak adına CAT 0 1000V dereceli yalıtımlı eldivenler, yalıtımlı botlar ve paspaslar dahil olmak üzere doğru kişisel koruyucu ekipmanları kullanması öneriliyor.

Ayrıca elektrikli aracın, uygun yüksek voltaj uyarı tabelalarıyla birlikte kordonlu bir alanda emniyete alınması gerekiyor. Araç anahtarının uzak tutulması ise elektrik sistemlerinin yanlışlıkla çalışmasını veya aracın hareket etmesini önlemek adına önem arz ediyor.

Yine fren değişimi gibi son derece basit ve rutin işlemlerin öncesinde de, teknisyenlerin önce araç güvenliğini sağlaması gerekiyor. Bu kapsamda servis fişi veya izolatör anahtarının çıkarılması, ardından güvenli bir yere kaldırılarak yüksek gerilimli batarya bağlantısının kesilmesi tavsiye ediliyor.