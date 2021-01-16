Elon Musk fabrikamızı satın alır mısın?

Fabrikanın yaz aylarında kapanması planlanıyor ve Swindon meclis üyesi Dale Heenan, Twitter üzerinden Musk ile iletişime geçerek onu Tesla’nın araçları için bir üretim üssüne dönüştürmeyi düşünmesini istedi.

Bu arada, konsey lideri David Renard, bu ayın başlarında dünyanın en zengin adamı seçilen ve oradaki binlerce işçinin erdemlerini yücelten Musk’a bir mektup gönderdi.

Renard, bunun sadece bir tanıtım gösterisi olmadığı konusunda kararlı ve şunu söylüyor: “Şehir için hırslıyız ve merkezi canlandırmaya yardımcı olacak bir dizi heyecan verici gelişme ile Swindon, 2021’de Covid-19’dan geri dönecek”.

Ayrıca Renard, “Elon’un ve irili ufaklı tüm şirketlerin Swindon’u genişlemesi, taşınması veya yeni başlaması için düşünmesini istiyoruz. Swindon bunun için çok şey yapıyor.” diye ekledi.

Honda İngiltere üretime Swindon’da 3. defa ara vermeye hazırlanıyor. Fabrika, 18 Ocak’ta iki ay içinde üçüncü defa üretime 4 gün boyunca ara verecek.

FABRİKA NEDEN KAPANIYOR?

Japon otomotiv devi yaklaşık 2 yıl önce üretim ağındaki yapıyı değiştireceğini ve bununla birlikte elektrikli otomobil modelleri üretimlerine daha fazla önem vereceğini duyurmuştu. Markanın global üretim stratejisi kapsamında yapılan bu değişiklik İngiltere’de yer alan Swindon ve Türkiye’deki fabrikalarının kapanmasını beraberinde gündeme getirdi.

Honda o dönem yaptığı açıklamada bu tesislerin üretimine son vereceğini belirtti. Marka, üretimini yüksek hacimlerde satış ve üretim yapacağı lokasyonlara kaydıracağını da açıklamıştı.