En çok sahurda araç arattık

Nisan ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi Otomobil olurken Minivan & Panelvan, Arazi/ SUV & Pick-up, Ticari Araçlar ve Motosiklet, sıralamayı takip etti. Marka & Model sıralamasında ilk sırada Renault – Clio yer aldı. Arkasından Volkswagen Passat geldi ve Opel – Astra ile Renault – Megane en çok ilan verilen otomobillerde 3. sırayı paylaştı, sıralama Ford – Focus ile devam etti. Nisan ayında en çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası değişmedi ve ilk sırayı yine Nissan aldı.

İlan verilme kriterlerine göre en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan otomobil ilanları verildi. 2016 model otomobiller, ilanların lideri oldu.

50-100 BİN TL FİYATLI İLANLAR YÜZDE 26!

Tüm ilanlar arasında, araçların %35,4'ü 0 – 100bin kilometre aralığında yer alırken ilanların yüzde 26'sı 50.000 – 100.000 TL aralığında satışa sunuldu.

sahibinden.com'da, ilan bakanlar Nisan ayında en çok Volkswagen marka otomobillerle ilgilendi. Volkswagen'i bir sıra gerileyen Renault takip etti. Opel ise Fiat'ın yerini alarak 5. sıradan listeye girdi.

Araçlar en çok gece 22:00-23:00 aralığında incelendi, ilanlara ortalama bakılma süresi ise 10 dakika 21 saniye. Site verilerine göre nisan ayı verilerine göre satılık otomobil ilan fiyatları yüzde 1,18 arttı.