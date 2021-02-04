En güçlü BMW Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor

Kısa zaman önce tanıtılan Yeni BMW M3 CS, BMW M4 CS ve BMW M2 CS'den sonra BMW M5 CS, M

model ailesinin en tepe noktasında yerini almaya hazırlanıyor. BMW'nin sınırlı sayıda üreteceği Yeni BMW M5 CS, lüks görünümüyle birleşen çarpıcı ve sportif performansıyla standartları yeniden belirliyor.

Yeni BMW M5 CS'in 4.4 litrelik TwinPower V8 motoru, 6000 devirde 635 bg güç ve 1800-5950 devir aralığında 750 Nm tork üreterek modelin BMW M tarihindeki en güçlü model olmasını sağlıyor. Drivelogic sekiz ileri M Steptronic şanzıman ve M xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi Yeni BMW M5 CS'in muazzam gücünü yola aktarmasında yardımcı olurken, saf sürüş performansı isteyenler içinse yalnızca arkadan itiş modu sunuyor.

CS MODELLER DAHA HAFİF

İncelikli bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan hafif tasarım, Yeni BMW M5 CS'in, BMW M5 Competition'a göre yaklaşık 70 kilogram daha hafif olmasına imkan tanıyor. Yeni BMW M5 CS, düşük ağırlığı sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 3 saniyede tamamlarken, elektronik olarak sınırlandırılan 305 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

Yeni BMW M5 CS'de kullanılan kaput, dış ayna kapakları, arka rüzgarlık, arka difüzör, M Power motor bölmesi kapağı ve susturucu, otomobilin performansını doğrudan etkileyen ağırlığın düşürülmesine katkı sağlayan karbon fiber takviyeli plastikten üretildi.

YILIN 2. ÇEYREĞİNDE TÜRKİYE’DE

Yeni BMW M5 CS, yılın ikinci yarısında Türkiye’de satılmaya başlanacak. Yeni BMW M5 CS, üç farklı renk seçeneğiyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. Yeni BMW M5 ve M5 Competition'da da sunulan Brands Hatch Grey M5 ailesinin ortak rengi olacak. Ayrıca, Yeni BMW M5 CS'e özel olarak BMW Individual mat kaplamasıyla, Frozen Brands Hatch Grey metalik ve Frozen Deep Green metalik renkleri de tercih edilebilecek.