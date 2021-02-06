En hızlı Hyundai Kona karşınızda

Geçtiğimiz Aralık ayında yenilenmiş olarak tekrar satışa sunulan Hyundai Kona, 1.0 litre benzinli ve 1.6 litre dizel 48V Hafif Hibrit motor seçeneğinden sonra şimdi de en güçlü versiyon olan 1.6 litrelik T-GDi motora kavuştu.

Yeni modelle ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Yeni Kona, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2021 yılında da B-SUV segmentinin en önemli modellerinden biri. İlk etapta ekonomik motor seçenekleriyle satışa başladığımız yeni modelimizin şimdi de güçlü ve dinamik bir versiyonunu tüketicilerin beğenisine sunuyoruz. Kona N Line, atletik yapısı ve turbo motoruyla müşterilerimize günlük kullanımda oldukça heyecanlı bir sürüş keyfi yaşatacak”.

Yeni Kona, boyutları itibariyle önceki versiyona göre 40 mm daha uzun ve daha geniş. Bu artışla beraber daha şık ve dinamik bir görünüm sunuyor. Otomobilin iç mekanında da N Line logolu koltuklar, vites topuzu ve aksesuarlar dikkat çekiyor.

1.6 litrelik benzinli motor, ürettiği 198 beygir güç ile Hyundai Kona'yı sınıfının en güçlü otomobili yapıyor. Turbo beslemeli bu motoru sayesinde 0’dan 100 km/s hıza 7.7 saniyede ulaşıyor. Türkiye'de sadece 4×2 çekiş sistemi ve 7 ileri çift kavramalı şanzıman (DCT) ile satışa sunulan bu motor seçeneği, 1600-4500 devirler arasında maksimum olarak 265 Nm tork üretiyor. Bu teknik özelliklerle 210 km/s hıza ulaşabilen otomobil, performanslı olmasına rağmen 100 km'de ortalama olarak 5.6 litre yakıt tüketiyor.

Hyundai Kona 1.6 T-GDi 7DCT Smart 314.600 TL, 1.6 T-GDi 7DCT N Line ise 346.800 TL'lik etiketle satışa sunuluyor.