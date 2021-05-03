En hızlı Hyundai Kona tanıtıldı

Hyundai Kona N modeliyle B-SUV segmentinde dengeleri değiştirmeyi hedefliyor. Markanın bu modeli sahip olduğu teknik özellikleriyle segmentinin en hızlı modeli konumunda.

Kona N, yüksek performanslı N serisinin en son üyesi değil, aynı zamanda bir SUV gövde tipine sahip ilk N modeli. Hatta, çok yönlü kullanma özellikleri, hızlanma, çeviklik ve yarış pistlerine uygun gövde kitiyle performans seven kullanıcıların ilgi alanına giren ender SUV modellerden biri.

KONA N, yeni nesil 8 ileri, ıslak tip çift kavramalı bir şanzımana (N DCT) sahip. 2.0 lt turboşarjlı GDI motordan aldığı gücü araç, N DCT şanzımanla lastiklere iletiyor ve otomobilin dişli oranları da bu versiyon için özel olarak geliştirilmiş. Hyundai’nin kendi bünyesinde geliştirdiği bu 8 ileri ıslak tip çift kavramalı şanzıman, yüksek performanslı motorun tepkilerini anında karşılarken aynı zamanda yüksek torka karşı da oldukça dayanıklı. Daha hızlı vites değiştirme özelliğine sahip bu şanzıman, N Grin Shift (NGS), N Power Shift (NPS) ve N Track Sense Shift (NTS) olmak üzere üç farklı sürüş modu sunuyor.

392 Nm maksimum tork kapasitesine sahip olan bu ünite, N Grin Shift modunda, sürüş keyfini en üst düzeye çıkarmak için güç çıkışı daha fazla veriliyor. Ayrıca, Kalkış Kontrolü etkinleştirildiğinde 0-100 km/s arasını 5.5 saniyede tamamlayabiliyor.

Kona N’in Elektronik Sınırlı Kaymalı Diferansiyeli (E-LSD) özellikle virajlarda ve pistlerdeki kesin dönüşlerde maksimum sürüş keyfi sunuyor. Otomobil için özel olarak geliştirilen lastiklere sahip araçta ayrıca hafifletilmiş 19 inç N Racing jantlar dikkat çekiyor.

KONA N, Kalkış Kontrolü (N Launch Control), Değişken Egzoz Sistemi ve en önemlisi N Grin Kontrol Sistemi ile birlikte her türlü yol koşulunda aynı sürüş keyfini sunuyor. N Grin Kontrol Sistemi, beş farklı sürüş modu ile eşleştirilerek yüksek düzeyde özelleştirme sunuyor. Eco, Normal, Sport, N ve Custom olarak belirlenen bu sürüş modları, motorun çalışma prensibini, stabilite kontrolünü (ESP), egzoz sesini ve direksiyon sertliğini seçilen moda göre ayarlayarak aracın karakterini anlık olarak değiştiriyor.

Otomobilin içine göz attığınızda ise birçok Hyundai modelinde karşımıza çıkan 10,25 inç bilgi-eğlence ve dijital gösterge sisteminde N modu bulunuyor. Tamamen dijitalleştirilmiş öğelerle aracın tüm ayarlarına buradan ulaşılıyor. Tur süresi, G kuvveti, turbo basıncı, yağ sıcaklık ve kalkış kontrolü gibi değerler, bu ekrandan takip edilebiliyor.