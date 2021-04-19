Ferrari ilk elektrikli otomobilini 2025 yılında tanıtacak

Markanın CEO’su John Elkann ilk tam elektrikli Ferrari’nin 2025 yılında ortaya çıkacağını açıkladı. Ferrari’nin yıllık genel toplantısında konuşan Elkann, “Elektrifikasyon stratejimizi oldukça disiplinli bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz. Bu teknolojileri hem motor sporlarında hem de yol araçlarında yorumlamamız ve uygulamamız, Ferrari’nin benzersizliğini ve tutkusunu yeni nesillere taşımak için büyük bir fırsat. Ayrıca 2025 yılında ilk tam elektrikli Ferrari modelini de tanıtacağımızdan dolayı heyecan duyuyoruz.” dedi.

Elkann önlerindeki kısa süre içerisinde farklı modellerle alakalı çalışmaların olup olmayacağıyla alakalı bir bilgi vermedi. Ancak internette bazı fotoğrafları ortaya çıkan Ferrari 812 Superfast’ın “Versione Speciale” modelinin önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor. 2025 yılına kadar markanın ilk SUV modeli olacak olan Purosangue ile alakalı bir bilgi paylaşılmadı.

Louis Camilleri’nin kişisel nedenlerinden ötürü CEO’luk görevinden ayrılmasından sonra CEO arayışı hakkında da konuşan Elkann, “Teknolojik yetenekler de dahil olmak üzere tüm doğru niteliklere sahip çok güçlü adayların kısa bir listesine doğru iyi bir ilerleme kaydediyoruz. Yeni CEO ve üst düzey yönetim ekibi, 2022’de Ferrari’nin heyecan verici geleceğini sizinle paylaşacak, bu aynı zamanda önemli yeni ürün lansmanlarının ve özellikle gerçekten özel bir şeye dönüşen Purosangue’nin yılı olacak.” dedi.