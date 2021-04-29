Fiat 500 hibritin Türkiye fiyatı belli oldu

Fiat 500'de görev yapan yeni nesil, 3 silindirli atmosferik motor, 12V lityum iyon bataryası ile benzinli motor seçeneğine göre yüzde yirmilik yakıt tasarrufu sağlıyor. 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilen yeni nesil hibrit motor teknolojisi, CO2 emisyon seviyesinde de yüzde 21'e kadar düşüş sağlıyor. Fiat 500'ün 1.0 litrelik içten yanmalı motorunda, kalkış ve hızlanmalar sırasında bir kayış yardımıyla enerji sağlanırken, yavaşlama ve/veya frenleme sırasında ise; aracın sahip olduğu hareket enerjisinden yararlanılarak, enerji üretip, yeniden kullanılmak üzere 12 Volt'luk lityum bataryasında enerji depolanıyor. Böylelikle 500, hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de emisyon miktarlarını azaltıp çevreyi gözetiyor.

Fiat 500 hibrit 0’dan 100 km/s hıza 13.8 saniyede ulaşıyor ve otomobilin maksimum hızı da 167 km/s. Otomobilin boş ağırlı marka tarafından 980 kg olarak belirtilmiş. Otomobilin fabrika verilerine göre ortalama tüketimi ise 4.1 lt / 100 km olarak belirtiliyor.

Otomobil ülkemizde 4 farklı donanım seçeneğiyle satın alınabiliyor. Fiat 500 hibritin başlangıç fiyatı ise 179 bin 900 TL olarak belirtilmiş.