Fiyatlar kapanma sonrasında artabilir

2019 yılının sonundan itibaren hayatımıza giren corona virüsü salgını, otomotiv sektörünü etkilemeye devam ediyor. Nisan ayının sonundan mayıs ayının ortasına kadar sürecek olan tam kapanma dönemi, yeni otomobil satışlarında olduğu gibi 2. el otomobil satışlarında da işleri oldukça yavaşlattı.

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Arabam.com ise kapanma sonrasında ertelenen talebin etkisiyle fiyatların yukarı yönlü bir hareket gerçekleştireceğini belirtiyor. Bir de bu duruma kurdaki değişim ve çip krizi sebebiyle ortaya çıkacak olan arz eksikliği eklenecek.

NİSAN AYINDA 2. EL İLANLARINDA NELER YAŞANDI?

Arabam.com’un nisan verilerine göre en çok 200-300 bin km aralarındaki araçların ilanları verildi. Ayrıca 50-100 bin TL aralığında verilen otomobil ilanları da dikkat çekiyor.

EN ÇOK RENAULT İLANI VERİLDİ

Renault, nisan ayında da yüzde 20 ile birinciliğini koruyor. Fiat ise yüzde 18 ile yine ikinci sırada. Fiat markasını sırasıyla Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda izliyor.

İLK 3’TE 2 RENAULT

İlanlara model özelinde bakıldığında nisan ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio, Astra ve Megane oldu. Bu üç modeli ise sırasıyla Focus, Passat ve Corolla takip ediyor.

SUV’DE QASHQAI LİDER

2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında en yüksek ilan sayısı, %1 düşüş yaşasa da %21 ile yine Nissan Qashqai`nin oldu. Onu sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Chevrolet Captiva, Hyundai ix35, Peugeot 3008 ve Hyundai Tucson izliyor.

Nisan Ayında En Çok 2017, 2016, 2012 ve 2015 Model Araç İlanları Verildi arabam.com'da nisan ayında en fazla ilan verilen araç model yılı %7,8 oranı ile 2017 modeller oldu. Bunu sırasıyla 2016, 2012 ve 2015 model araçlar takip etti. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların %14,3'ünü oluşturuyor. 2010 ve öncesi yıllara ait araçların ilan sayılarında küçük de olsa artış yaşanırken yaşı daha genç olan araçların ilan sayılarında da küçük düşüşler gözlemlendi. İlanların model yılına göre oranları aşağıdaki gibi:

100 BİN TL ALTI İLANLARDA ARTIŞ VAR

İlanlar içinde en yüksek payı nisan ayında da 50.000 TL – 100 .000 TL aralığındaki araçlar alıyor. Diğer fiyat aralığındaki ilan sayılarında ise genel bir düşüş söz konusu. 100.00 TL – 150.000 TL aralığındaki araçlarda ise nisan ayında da %1'lik artış gösteriyor ve ilanların %30,8'ini oluşturuyor.

HİBRİT ARAÇLARIN DA İLANLARINDA ARTIŞ VAR

Nisan ayında arabam.com ilanları yakıt tipine göre incelendiğinde, benzinli araçların oranı %18,36 oldu. Dizel motorlu araçlar ise %55,94 oranı ile birinciliği kaptırmıyor. Dizel araçları sırasıyla LPG, elektrikli ve hibrit araçlar oluşturuyor. arabam.com'da mart ayında 66 adet elektrikli araç ilanı varken nisan ayında bu sayı 61'e düştü.

YÜKSEK KM’YE İLGİ YÜKSEK

İkinci el ilan piyasasında nisan ayında en çok 200.000 km.- 300.000 km. arasındaki araçlar için ilan verildi. Uygun fiyatlı, yüksek kilometreli daraçlar için de ilan verilmeye devam ediyor. 50.000 – 100.000 km. aralığındaki ilan oranlarında ise %1'lik düşüş yaşanıyor.