Ford büyük kâr açıkladı ama üretimi yüzde 50 azaltacak

Ford’un Finans Direktörü John Lawler, ikinci çeyrekte çip kıtlığının en düşük seviyede olması gerektiğini, ancak muhtemelen önümüzdeki yıla kadar bu sıkıntının belirli oranlarda süreceğini söyledi. Çip tedarikinde yaşanan bu sıkıntının yılın ikinci yarıda düzelecek olmasına rağmen Ford, üretim planlarının normalin yüzde 10 altında olacağını belirtti.

Şirket, üretim adedini önceki tahmin olan 200.000’den 400.000’e çıkarttı. Ancak yıl içinde 1.1 milyon araçlık fabrika üretimini kaybetmeyi bekliyor. Ancak şu ana kadar bu sıkıntılı süreç talebin yüksek olmasından dolayı daha büyük kazançlar getirdi.

Autoblog’ta yer alan haberin devamında, neredeyse tüm otomobil üreticileri, geçen yıl corona virüsü nedeniyle otomobil fabrikaları kapandığında, yarı iletken üreticilerinin fabrikalarını daha kârlı tüketici-elektronik işlemcilerine geçirmelerinin neden olduğu çip kıtlığıyla mücadele ediyor. Otomobil fabrikaları beklenenden daha hızlı üretime geri gelirken, çip üreticileri fabrikalarını hızlı bir şekilde otomotiv kalitesinde çiplere çevirmedi.

Farley ilk başta şirketin yıl içinde üretim kaybını telafi edebileceğini düşündüğünü söyledi. Ancak Japonya’da bir Renesas Electronics Corp. yonga dökümhanesinde Mart ayında çıkan bir yangın, işleri çok daha kötü hale getirdi. Farley, Renesas’ın, Ford için dokuz üst düzey parça üreticisi de dahil olmak üzere otomobil endüstrisinin çiplerinin yaklaşık üçte ikisini tedarik ettiğini söyledi. Diğer çip üreticilerinin daha fazla otomotiv çipi yapmak için tüketici elektroniğinden vaz geçmediğini söyledi.

Renesas, Temmuz ayında tam üretime dönmeyi hedefliyor.

Ford ayrıca, kıtlık nedeniyle bazı bilgisayarları olmayan yaklaşık 22.000 araç ürettiğini ve çipler mevcut olduğunda onların üretiminin tamamlanacağını söyledi.

Lawler, elde edilen büyük kârı Ford'un şirketi daha zayıf hale getirmek için yıllardır sürdürdüğü yeniden yapılanmanın yanı sıra, dar envanterler nedeniyle araçlarının fiyatlarının yükselmesine bağladı.

Ford şimdi, tüm yıl vergi öncesi gelirinin, çip kıtlığı nedeniyle 2,5 milyar dolarlık kesinti dahil olmak üzere 5,5 milyar ila 6,5 ​​milyar dolar arasında olacağını tahmin ediyor.

Lawler Ayrıca, şirketin bir yıl önceki ilk çeyreğe göre garanti maliyetlerini 400 milyon dolar düşürdüğünü söyledi. Ford'un ilk çeyrek kazancı, Ford'un elektrikli araç başlangıcı Rivian'a yaptığı yatırımın 902 milyon dolarlık nakit dışı kazancını içeriyordu.

Ford, özellikle en karlı pazarı olan Kuzey Amerika’daki yonga kıtlığından yararlandı. Düşük üretim, araçları daha kıt hale getirdi ve Ford, üretimi en çok satan F Serisi kamyonet gibi araçların daha yüksek kârlı versiyonlarına kaydırdığı için fiyatları yükseltti.