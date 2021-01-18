Ford Otosan ve Tofaş’ın üretim hedefleri tuttu

Türkiye’nin beş büyük otomotiv üreticisinden halka açık olan iki tanesi, Ford Otosan ve Tofaş, 2020 yılında hedef aralığında bir üretim gerçekleştirdi.

Türkiye’nin ihracatının yaklaşık beşte biri otomotiv sektörü tarafından gerçekleştiriliyor. Sektörün adet olarak 2020 yılında ihraç ettiği yaklaşık 917 bin aracın 436 bini, yani yüzde 48’i Ford Otosan ve Tofaş tarafından gerçekleştirildi.

İHRACATTAKİ DARALMA SON ÇEYREKTE HAFİFLEDİ

Otomotiv ana sanayinin üretim ve ihracat adetleri corona virüsü salgını sonucu kapanan ihraç pazarları ve aksayan tedarik zincirleri nedeniyle ikinci ve üçüncü çeyrekte keskin gerilemişti. İhracattaki daralma dördüncü çeyrekte ise hafifledi.

Salgınla beraber Ford Otosan ve Tofaş sene başında açıkladıkları yıl sonu hedeflerini düşürmek zorunda kalmış, daha sonra kısmi olarak yukarı revize etseler de yıl başında açıkladıkları seviyelere yükseltmemişlerdi.

Hafif ve ağır ticari araç üreticisi olan Ford Otosan, 2020’nin tamamında yaklaşık 328 bin adet ile 320 bin – 330 bin hedef aralığının üst eşiğine yakın üretimde bulundu.

SATIŞLAR HEDEFİ TUTTU

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre Ford Otosan’ın art arda üç aydır geçen yıla göre artış kaydeden ihracatı 2020’nin tamamında yaklaşık 254 bin adet ile 250 bin – 260 bin hedef aralığı içinde kaldı. Ford Otosan yurt içi satışlar ile birlikte yaklaşık 346 bin adet ile 345 bin – 365 bin hedef aralık içinde satış yaptı.

Ford Otosan’ın ihracatı Aralık ayında 2019 Aralık’a kıyasla yüzde 8 artışla 32,418 adet, yılın son çeyreğinde yüzde 12 artışla 96,657 adet oldu. Son üç aydaki toparlanmaya rağmen 2020’nin ilk üç çeyreğinde gerçekleşen daralma nedeniyle şirketin ihracatı yılın tamamında yüzde 24 daraldı.

TOFAŞ’IN ÜRETİMİ HEDEFİ GEÇTİ

Tofaş’ın üretimi ise 2020 yılında yaklaşık 251 bin adet ile 220 bin – 250 bin hedef aralığını geçti. Şirketin ihracatında yüzde 39 daralmaya karşılık yurt içi satışları yüzde 78 büyüdü.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin ay başındaki verilerine göre şirketin yurt içi satışları yaklaşık 142 bin adet ile 130 bin 140,000 adet olan hedefi aştı. İhracat ise yaklaşık 118 bin adet ile 120 bin – 140 bin adet hedefinin altında kaldı. Tofaş’ın ihracatı Aralık ayında art arda ikinci defa artış kaydederek yüzde 2 yükseldi ve 10,861 adet oldu. İhracatta yılın ikinci çeyreğinde çok keskin gerçekleşen daralma üçüncü çeyrekte hafifledikten sonra son çeyrekte yüzde 8 olarak gerçekleşti.