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Ford Otosan’dan üretime 6 gün ara

 Ford Otosan parça tedariki sıkıntısı nedeniyle Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 3-9 Nisan tarihleri arasında üretime 6 gün ara vereceğini duyurdu.

Güncellenme: 16:38, 29/03/2021
HaberlerOtomotiv
Ford Otosan’dan üretime 6 gün ara

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, “Kocaeli yerleşkemizde yer alan Gölcük ve Yeniköy Fabrikalarımızda mikroçip kullanımının yoğun olduğu bazı parçaların yurtdışından tedarikinde yaşanan kısıtlar nedeniyle üretime 3 Nisan 2021’den 9 Nisan 2021 tarihine kadar altı gün süreyle ara verilecektir” denildi.

Açıklamada, 2021 üretim ve satış adet tahminlerini etkilemesi beklenmeyen üretim duruşu süresince bakım ve üretim hatlarının yeni yatırımlara hazırlık amacıyla yeniden düzenlenmesi çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

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