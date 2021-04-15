Ford Otosan’dan üretime haziran ayına kadar ara

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre firma yarı iletken tedarikinde yaşanan küresel sorunların devam etmesi, Japonya’daki deprem ve yangının sebep olduğu ekstra çip tedariki sorunlarını ortaya çıkarması gibi nedenlerden dolayı üretime geçici bir süre ara vereceğini duyurdu.

Ayrıca Ford Otosan, her yıl yaz mevsiminde yaptığı fabrika bakım ve onarım dönemini de öne çekmiş oldu.

Gölcük Fabrikası’nın üretime ara vermesi Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarını etkilemeyecek, bu tesislerde üretim devam edecek.

İşte Ford Otosan’ın KAP’a yaptığı açıklama;



