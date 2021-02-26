Fransız otomotiv devi logosunu değiştirdi

2010 yılında tanıtılan mevcut logo, markanın sınıf atlama stratejisini desteklemek adına değiştirildi. Son 10 yılda modellerini tamamen elden geçirerek ürün gamını yenileyen marka, yeni ve modern ürünlerini tamamlamak için logosunu yeniden tasarladı.

2021 yılına hızlı başlayan Peugeot, yeni 308, yeni bir web sitesi ve Stellantis'in devreye girmesine sahne oldu.

Logo üzerindeki amblem, aslan, aynı zamanda güçlü ve içgüdüsel bir marka olmayı yansıtıyor. Yeni logo, Peugeot'nun dün ne anlama geldiğini, Peugeot'nun bugün ne anlama geldiğini ve Peugeot'nun yarın ne anlama geleceğini somutlaştırıyor. Logo; ölümsüzlüğü, evrenselliği ve çok kültürlü bir kimlik biçimini ifade ediyor.

Yetkili satıcılar ise artık daha insan odaklı, daha görsel ve hatta daha eğitici biçimde tasarlanacak. Amaç, enerji geçişinin ivmesini somut olarak deneyimlemek, yeni ulaşım seçeneklerini ve yeni teknolojileri keşfetmek.