FT: Apple, Nissan ile görüşmelerde sonuç alamadı

Financial Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Apple ve Nissan geliştirilecek aracın markalaştırılması konusundaki anlaşmazlık nedeniyle görüşmelere son verdiler.

Edinilen bilgilere göre, Apple’ın Nissan’dan aracı Apple markası ile üretmesini istemesinin Nissan’ın sadece donanım sağlayıcı pozisyona gelmesine yol açacak olması nedeniyle görüşmeler başarısız oldu.

Apple’in Hyundai Motor ile görüşmeleri de sonuçsuz kalmıştı.

NISSAN: GÖRÜŞMEDİK

Japon otomobil üreticisi Nissan Motor Co Ltd, iPhone üreticisi Apple Inc şirketinin çıkmaza giren otonom araç projesiyle ilgili son aylarda Nissan’la görüştüğüne dair çıkan haberleri yalanladı.

“Apple ile görüşmüyoruz” diyen Nissan sözcüsü, “Bununla beraber, Nissan endüstrideki dönüşümü hızlandırmak için daima iş birliği ve ortaklık arayışlarına açıktır” diye belirtti. (FOREKS-REUTERS)