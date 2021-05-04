Geçen seneye göre yüzde 132 artış

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,4 artarak 260.148 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak- Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 68,7 oranında artarak 204.839 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 88,1 artarak 55.309 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 Nisan ayında yüzde 132,4, otomobil pazarı yüzde 121,6 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 183,1 oranında arttı. 2021 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Nisan ayına göre yüzde 132,4 artarak 61.488 adet oldu.

2021 yılı Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 121,6 artarak 48.375 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 183,1 artarak 13.113 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 5,2 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 2,2 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 14,9 azaldı.

Pazarın yüzde 85,7'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 113.499 adetle %yüzde 55,4 pay, B segmenti otomobiller 60.725 adetle yüzde 29,6 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 40,9 pay, 83.708 adet) oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 34,1 pay ve 69.819 adet satış ile SUV, yüzde 23 pay ve 47.075 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

15 BİN ADEDİN ÜZERİNDE HİBRİT ARAÇ SATILDI

Benzinli otomobil satışları 131.463 adetle yüzde 64.2 pay, Dizel otomobil satışları 48.417 adetle yüzde 23,6 pay, Hibrit otomobil satışları 15.101 adetle yüzde 7,4 pay, Otogazlı otomobil satışları 9.414 adetle yüzde 4,6 pay aldı. 444 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 156.695 adetle yüzde 76,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 48.144 adetle yüzde 23,5 pay aldı.