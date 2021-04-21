Gelecek 10 yılda 10 milyar dolarlık yatırım yapacak

Firmanın kurusucu Lei Jun, 83 milyar dolarlık bir elektronik devi inşa etti. Çin'in en saygın iş liderlerinden biri olan Jun, Xiaomi’nin otomobil şirketinin de CEO’su olacak. Jun, bu yeni girişimin hayatının “son büyük girişimcilik projesi” olduğunu söylüyor.

Firma, 12 milyar dolara yakın bir nakit rezervine sahip. Xiaomi’nin sahip olduğu akıllı telefon üretimi tedarik zinciri, başarılı bir şablon olarak firmaya katkı sağlıyor. Ayrıca bu sistemlerin akıllı araç yazılımlarıyla da birbirini tamamlayacağı belirtiliyor.

Xiaomi kurucusu elektrikli araçlara son yıllarda gelen bir hevesle eğilmiyor, Reuters’ta yer alan habere göre Lei’nin bir süredir bu rotayı düşündüğüne dair kanıtlar var. Daiwa’ya göre Xiaomi, son sekiz yılda ilgili teknoloji ve uzmanlıklara sahip 10 şirkete yatırım yaptı. Ayrıca, Çin medyasında çıkan haberlere göre bir dizi ilgili patent tescil ettirdi.

Tüketicilerin yine de telefonları, şık hava temizleyicileri ve pilav pişiricileriyle tanınan bir şirketten otomobil satın almak için güçlü bir pazarlamaya ihtiyaçları olacak. Yol boyunca, şirket daha olgun ve sofistike otomobil üreticilerinin rekabeti ile karşı karşıya kalacak. Ayrıca bu yolda Huawei, Haier gibi potansiyel yeni rakiplerle de mücadele edecekler.