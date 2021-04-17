GM ve LG Amerika’daki ikinci pil fabrikasını kuracak

Planlanan tesis 260 bin metrekare alanı kaplayacak ve açılış tarihi 2023 yılında olacak. 1300 kişiye iş imkanı sağlayacak olan tesisin kapasitesi 24 gigawatt saat olarak belirtiliyor.

Tesisin kapasitesi, yılda 500.000’den fazla elektrikli araç için pil takımı tedarik etmesini sağlayacak.

GM CEO’su Mary Barra, “Bizim tamamen yeni Ultium batarya tesisimiz otomotivin elektrik dönüşümü için atılan önemli bir adımdır.” dedi.

Ulusal Otomobil İşçileri, GM’ye çağrıda bulundu ve bu fabrikada çalışacak olan işçilerin sendika tarafından temsil edilen işçilerden oluşmasını istedi.

LG Chem, LG Energy Solution biriminin bu yıldan 2023’e kadar 933.5 milyon dolarlık yatırım yapacağını söyledi.

Reuters’ta yer alan habere göre çoğu batarya üreticisi daha çok Çin ve Kore’yi tercih ederken; Tesla, Panasonic ile birlikte Amerika’da bir tesis kurdu ve buradaki batarya üretim yoğunluğunu eline aldı. GM ve LG’nin attığı bu yeni nesil batarya üretim tesisi de Amerika’daki ikinci pil üretim tesisi olacak.

GM-LG’nin bu tesisinin hemen yanında Cadillac’ın elektrikli crossover modelinin üretileceği yeni fabrikası açılacak. Bu tesiste üretilecek olan otomobilin bataryalarının da yeni fabrikadan sağlanması hedefleniyor. Ancak gelecek yıl çalışmaya başlaması beklenen Lyriq modelinin üretileceği tesis için LG, bataryaları Kore’den tedarik edecek.

Cadillac’ın ikinci tam elektrikli crossover modelinin üretimi ise yine aynı tesiste 2024 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.

GM, ekim ayında 2 milyar dolarlık bir yatırımı Spring Hill’deki tesise yapacağını açıklamıştı. Detroit merkezli otomobil üreticisi gelecek 5 içerisinde elektrikli otomobil ve otonom araç tekknolojileri için 27 milyar dolarlık yatırımlar yapacağını açıklamıştı.

Araştırma şirketi AutoForecast Solutions’a göre GM’nin 2025 yılına kadar beş Kuzey Amerika tesisinde EV’ler inşa etmesi bekleniyor.