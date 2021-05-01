GM’den 1 milyar dolarlık yatırım

Bloomberg’de yer alan habere göre Ramos Arizpe, Coahuila’da yer alan tesiste GM, elektrikli otomobil üretimine 2023 yılında başlayacak. Hali hazırda bu tesiste Chevrolet Equinox ve Blazer modellerinin yanında motor ve şanzıman üretimi gerçekleştiriyor.

GM’nin 2025 yılına kadar 30 elektrikli otomobil modeli yapma kararı, elektrifikasyon stratejisini belirliyor ayrıca firma bu strateji için 27 milyar dolar harcayacak. GM Meksika başkanı Francisco Garza’ya göre, bu girişimin bir parçası olarak, kompleksin 6.500 çalışanı olan işgücünü üçüncü bir vardiya eklemek üzere genişletmeyi planlıyor.

Garza, “GM’nin sıfır kaza, emisyon, yoğunluk vizyonuna değer veriyoruz.” dedi. İşçi sendikası UAW (United Automotive Workers) Başkan Yardımcısı Terry Dittes ise yaptığı açıklamada, “Bu sadece UAW üyeleri ve aileleri için bir tokat değil. Meksika’da üretilen General Motors (GM) otomobilleri Amerika Birleşik Devletleri’nde satılıyor ve burada Amerikalı işçiler çalıştırılarak yapılmalı.” açıklaması yaptı.