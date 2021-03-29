Hafif ticari araç pazarında iddialı

Japon otomotiv devi yeni hafif ticari aracı Proace City'i tanıttı. Peugeot Rifter, Opel Combo ve Citroen Berlingo ile aynı altyapı üzerine inşa edilen araç, kardeşlerinden donanım zenginliği ve lansmana özel fiyatıyla ayrılıyor. Toyota, bu modelinden yıl içinde 5 bin – 5 bin 500 adet satış yapmayı hedefliyor, başlangıç fiyatı ise lansmana özel 199 bin 500 TL.

MODEL SAYISI ARTIYOR

Ülkemizde ticari araç segmentinde Hilux modeliyle var olan Toyota, yeni Proace City ile bu alandaki model sayısını artırıyor. Proace City, 2 farklı güç çıktısı veren 1.5 litrelik dizel motorla Türkiye'de satın alınabiliyor. Marka bu aracı manuel şanzımanın yanında 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneğiyle de sunuyor.

Toyota, Proace City modeliyle birlikte segmentinde ilk defa 5 yıl ya da 150 bin kilometre garantisi veren marka oluyor. Ayrıca Toyota Professional adı altında ticari araç faaliyetlerini de ayrıştırıyor. Toyota Professional adı altında garantinin yanında müşterilere 2 yıl boyunca 7/24 yol yardım hizmeti de sağlanacağı belirtildi.

Yeni ürün tanıtımında konuşan Toyota Türkiye Pazarlama A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, “Çıkış fiyatı olarak çok avantajlıyız ayrıca donanım seviyesi ve marka algısı sayesinde PSA çatısı altındaki alternatiflerinden ayrılacağız. Tüm bunlara ek olarak 5 yıl ya da 150 bin kilometre garanti süresini bu segmentte sunan tek markayız” dedi.

AİLELERE ÖZEL OLACAK

Bozkurt, Türkiye ve Avrupa'da kompakt ticari araç segmentinin her geçen gün önemini artırdığına dikkat çekerek, “Proace City dış tasarımda şık ve premium, iç tasarımda da binek araç konforuna sahip bir model. Müşterilerimiz iş hayatlarında da aileleriyle birlikte özel hayatlarında da Proace City'i severek kullanacaklar” diye konuştu.

“ÇİP KRİZİNDE ŞİMDİLİK BİR PROBLEM YOK”

Toyota Türkiye Pazarlama A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt tüm otomotiv sektöründeki çip kriziyle alakalı olarak şu ifadeleri kullandı:

“Şu ana kadar Toyota'da resmi olarak Çekya'daki tesiste bir sıkıntı var. Ama diğer fabrikalarla alakalı bir sorun henüz olmadı. Gelecek günlerde sektörün ne yaşayacağını hep birlikte göreceğiz. Ancak tüm sektörlerde, tüm markaları bu konu yakından ilgilendiriyor.”