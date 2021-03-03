Hem coupe hem SUV hem de elektrikli…

C40 Recharge, daha yere yakın ve daha şık bir tasarımla birlikte, bir SUV’un sağlayacağı tüm avantajları taşıyor. CMA araç platformunda üretilen C40, tarihte sadece tamamen elektrikli olarak tasarlanan ilk Volvo modeli. (XC40 Recharge’nin içten yanmalı motorlu versiyonları da var.)

Şirket, 2025 yılına kadar, küresel satış hacminin yüzde 50’sinin tamamen elektrikli otomobillerden ve geri kalanının ise hibrit modellerden oluşmasını hedefliyor. 2030 yılında ise satılan tüm otomobiller tamamen elektrikli olacak.

Volvo Cars (Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) CTO'su Henrik Green, “C40 Recharge, Volvo’nun geleceğini temsil ederken aynı zamanda nereye doğru ilerlediğimizi de gösteriyor. Tamamen elektrikli, uygun bir bakım paketiyle birlikte yalnızca online olarak satışa sunuluyor ve hızlı teslimat mümkün. Yeni bir Volvo almak hiç bu kadar çekici olmamıştı” dedi.

Tahrik sistemi, biri önde ve diğeri arka aksta olmak üzere, yaklaşık 40 dakikada yüzde 80’e kadar hızlı şarj edilebilen, 78kWh pil ile çalışan ikiz elektrik motorlarından oluşuyor. Zaman içinde kablosuz yazılım güncellemeleriyle gelişmesi beklenen tahmini menzil ise yaklaşık 420 km.