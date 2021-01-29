Hem klasik hem sportif hem de yeni

Orijinal sürümden bu yana 70. yılını kutlamak için 2022’de özel bir pist gününde bir araya gelecek olan devam otomobilleri, İngiltere merkezli Coventry şirketi için türünün dördüncü olacak. Jaguar, Jaguar orijinalden daha hafifi olan E-Type ve Jaguar XKSS devam modellerini 2014 yılına kadar; 2018 yılında ise D-Type modelini devam niteliğinde geliştirmeye devam etti.

Eski ve dönemin efsaneleşen modellerini baştan yaratmak sadece Jaguar markasının aklına gelen bir mühendislik faaliyeti değil. 2018’de Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc, klasik DB4 Zagato GT’sinin 1960’lardan 19 yeni devam modelinin olacağını ve Goldfinger ile ünlenen DB5’lerin ise 25 adet olmak üzere devamını üreteceğini duyurdu. Porsche ise 2019 yılında 911 Turbo modelinin lansmanına yardımcı olması için 993 kasa kodlu bir 911 versiyonunu geri getirdi.

EFSANENİN (YENİDEN) DOĞUŞU

Basitçe söylemek gerekirse bir devam otomobili, üretimi durdurulan ve daha sonra orijinal otomobil üreticisi tarafından genellikle son derece cimri miktarlarda yeniden üretilen bir araçtır. Devam otomobilleri ne restorasyon ne de kopyadır; orijinal standartlara ve mühendislik planına göre yeni inşa edilirler.

Numaralandırmaya gelince (bu tür nadir makinelere değer biçme söz konusu olduğunda gerçek anahtar) her C-Type devam otomobili, 2021’de yapıldığını göstermek için tamamen yeni bir şasi numarası ve benzersiz karakterler alacak.

Jaguar Land Rover Classic’in direktörü Tim Hannig, D-Type’ın piyasaya sürüldüğü sırada, devam üretimlerinin yeterince kazançlı olmadığını, ancak “şirkete para kazandırdığını” söyledi. Aston Martin ve Jaguar tarafından sunulan neredeyse her devam serisi, resmi duyurusundan önce satıldı.

Jaguar, orijinallerin değerini korumaya yardımcı olan, son derece düşük partilerde dikkatli ve kesin devam üretimi çalışmaları yapma konusunda ün kazanmıştır. (1950’lerde üretilen 53 Jaguar C-Type spor otomobilden 43’ü özel sahiplere satıldı.)

Hannig, “İlk lightweight E-Type’ı 2014’te ürettiğimizde, değerleri kötüleştirebileceğine dair çok fazla endişe vardı, ancak tam tersi oldu. Aniden insanlar bu tarz otomobillerden bahsediyor ve bunlara yöneliyordu. Otomobili bu konuşmalar kendi başına tanıttı. Geçmiş hakkında farklı bir şekilde iletişim kurmamıza ve miras olarak sahip olduğumuz şeyleri göstermemize olanak tanıyor.” dedi.